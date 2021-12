Fietsen wint – binnen en buiten – aan populariteit tijdens pandemie

Er gaat niks boven het echte werk

Door de beperkende coronamaatregelen is er momenteel minder mogelijk dan normaal. Toch is er nog steeds veel te doen binnen de reglementen. Men hoeft ’s avonds niet aangewezen te zijn op het kijken van series. Of een andere vorm van verschansing binnen vier muren. Zo organiseert Toerclub Volendam ook deze winter fietstochten in groepsverband. Het kan een manier zijn om op een veilige manier contacten te onderhouden. Daarbij is het ook een wijze om in beweging te blijven gedurende de wintermaanden.

Door Laurens Tol





De Toerclub ziet dat hun sport momenteel in trek is. Allerlei soorten fietsen hebben daardoor soms een langere levertijd. De Volendamse vereniging merkt dat er aardig wat kleinere fietsgroepen worden gevormd. Voorzitter Erwin Sier vertelt: ,,Zo ben ik ook begonnen. Wij waren met een ploeg van vijf man. Op een gegeven moment gingen er steeds minder mee, terwijl ik wel graag wilde fietsen. Toen dacht ik: dan ga ik maar naar de Toerclub. Die vertrekt om 18.30 uur en je kunt altijd mee. Het is zonde om maar alleen te gaan rijden. Het is socialer, gezelliger en in een groep is het ook nog veiliger.”

Erwin noemt nog meer voordelen van wielrennen in groepsverband. Bij materiaalpech wordt gestopt en helpt men de getroffen ploegmaat. Verder is er het pluspunt dat je in een groep minder wind vangt. Door in een zogenoemde waaier te rijden, heb je weinig last meer van grote luchtweerstand. Bij de Toerclub houdt men tevens rekening met het niveau van verschillende rijders. ,,Wij benadrukken echt het groepsgevoel. De kopmannen zien wel hoe hard iedereen kan. Als er iemand bijzit waarvan ze weten dat diegene moeilijkheden krijgt met 120 kilometer, dan gaan ze iets zachter rijden. Daar passen ze zich op aan en zo kan iedereen het tempo volgen.”

Piet Schilder (Slak) is lid van het eerste uur. Al veertig jaar maakt de Volendamse wielervereniging een belangrijk deel uit van zijn leven. Als penningmeester is hij daarnaast verantwoordelijk voor de portemonnee van de club. Hij stelt dat nieuwe leden uitgebreid worden begeleid. Natuurlijk aan de hand van wat per persoon nodig is.

‘Het is zonde om

maar alleen te gaan

rijden; het is

socialer, gezelliger

in een groep’

Piet: ,,Alleen fietsen is anders dan in een groep. Je moet dan met wat meer dingen rekening houden. Hoe je in een waaier kunt fietsen, is iets dat we je kunnen leren. Iemand in de groep pakt dat dan op en legt het je uit als je nieuw bent. Uiteraard gaan we geen overbodige dingen vertellen tegen mensen die al langere tijd rijden. Van tevoren praten we met nieuwe leden en kijken dan hoe lang ze al fietsen. Dan bepalen we in welke groep ze misschien het best passen. Als later een andere ploeg meer geschikt blijkt, dan stellen we die weer voor. We zoeken voor iedereen de ideale groep.”

Toerclub Volendam is volgens Piet en Erwin een inclusieve vereniging. Mensen van uiteenlopende leeftijden fietsen met elkaar. De club heeft zelfs leden van in de 80. Men zoekt graag naar oplossingen om ook oudere mensen in beweging te houden. ,,We gaan al vijfentwintig jaar naar Frankrijk om te fietsen. Zelf ben ik al wat ouder en kom daardoor de bergen niet meer goed op. Daarom hebben we de beschikking over elektrische racefietsen. Zo kan ik evengoed mee met de rest en andere ouderen kunnen dit ook. Als iemand bijvoorbeeld aan het herstellen is van een blessure, kan diegene eveneens van zo’n fiets gebruikmaken. We hebben er drie.”

Toen de huidige pandemie uitbrak, kreeg ook de Toerclub te maken met de gevolgen ervan. Men betracht nog altijd voorzichtigheid om de leden niet in gevaar te brengen. Gelukkig kon de vereniging steeds doorgaan, al was de groepsgrootte soms beperkt. Daarbij was stoppen voor een versnapering er lange tijd niet bij, wat leidde tot minder gezelligheid. Dat laatste is overigens een drijvende kracht achter de club. De huidige algehele sluitingstijd van 17.00 uur is gelukkig geen belemmering voor de leden. Fietsen in de buitenlucht kan daarna nog steeds. Ook voor groepen gelden er op dit moment geen beperkingen.

Piet had het al over een fietsreis naar Frankrijk. Dit soort uitstapjes zijn geen uitzondering bij de Toerclub. De penningmeester somt enkele activiteiten van het komende jaar op. Deze gaan uiteraard door onder voorbehoud van de ontwikkelingen op epidemiologisch gebied. ,,We willen weer naar het Duitse gebergte de Eiffel. Al twee jaar kon dit niet doorgaan, hopelijk binnenkort wel. Verder gaat een groep naar de Dolomieten in Italië en één naar de legendarische Mont Ventoux. Ik fietste zo’n beetje alle bergen in Frankrijk al op, maar het blijft speciaal. Wat je allemaal ziet is schitterend. Wel met de kanttekening dat je goed getraind moet hebben. Anders is het lastig om er oog voor te hebben”, vertelt Piet met een glimlach.

‘De mensen met

wie ik fiets,

zijn vrienden van

mij geworden, dat is

dus wel waardevol’

Veel fietsers trainen tegenwoordig ook binnen door middel van de app ‘Zwift’. Daarmee is het mogelijk om alle bekende bergen thuis virtueel te beklimmen. De hoogteverschillen zijn daarbij voelbaar in de weerstand die de gebruiker ervaart. Het is volgens de clubleden een goede manier om in beweging te blijven, maar er gaat niks boven het echte werk. Driekwartier ‘boven’ trainen, voelt als heel lang. Terwijl je deze periode niet merkt als je buiten aan het rijden bent met anderen. Daarbij zijn omstandigheden als wind en warmte moeilijk na te bootsen. Het kan daardoor zijn dat je na een hele winter trainen op zolder alsnog moet aanpoten als je weer de weg opgaat.

Erwin is inmiddels al veertien jaar lid van de vereniging. Hij werd snel opgenomen door de andere clubleden, van wie hij met de meesten nog fietst. Als mensen zich eenmaal bij de Toerclub aansluiten, blijven ze vaak lid. Grondleggers ervan, zoals Piet, zijn er nog steeds bij actief. Het leven van de voorzitter werd verrijkt door zijn lidmaatschap. Erwin: ,,De mensen met wie ik fiets, zijn vrienden van mij geworden. Dat is dus wel waardevol.” Piet: ,,Met alle geledingen van de club gaan we regelmatig uiteten. Op sociaal vlak word je er dus ook rijker van.”

Volgens Piet en Erwin is een Toerclub-lidmaatschap dus goed voor lichaam en geest. Zij geven daarbij aan dat het geen dure vereniging is. Dit wordt mogelijk gemaakt door sponsoren die bijdragen aan de fietskleding. Deze kunnen leden daardoor onder inkoopsprijs aanschaffen. Bijna driehonderd mensen zijn bij de Toerclub aangesloten. Aanmelden kan onder meer via de website: www.tcvolendam.nl. Piet juicht de komst van nieuwe leden toe. Maar benadrukt des te meer het belang van sporten in het algemeen.

Piet: ,,Het is ons streven om mensen in de gemeente meer te laten bewegen, of dat nu bij ons is of ergens anders. Zo blijft men fit en door te sporten ontmoet je vaak anderen. Het is nu een moeilijke periode, maar dat wil niet zeggen dat je thuis hoeft te blijven zitten. Er zijn nog steeds prachtige fietstochten te maken, waarbij je na afloop met een blij gevoel terugkomt. Dat gun ik iedereen en dit is binnen handbereik.”