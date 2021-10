Winkeliers Havenhof geschrokken:

‘Er had veel verloren kunnen gaan’

Gelukkig kon het personeel van de winkels van winkelcentrum Het Havenhof woensdagmorgen ‘gewoon’ de werkzaamheden hervatten, al moest er bij Crielaard Snoepwaren in de eerste uren wel opgeruimd worden. Gelukkig viel de schade mee. Maar de schrik zat er goed in. ,,Want dit had heel anders af kunnen lopen”, beseften de winkeliers. ,,Er had veel verloren kunnen gaan, als de brandweer enkele minuten later zou zijn gekomen.”

Door Eddy Veerman

Foto Social Media

Ze waren er ’s avonds al snel bij, nadat de overlast verder ging dan de vuurwerkknallen en de luifel van het winkelcentrum vlam had gevat. ,,Dan houd je wel even je hart vast”, zegt één van hen. ,,De brandweer was volop bezig met blussen. Even later ben je vooral blij dat het voor ons als winkeliers meevalt, maar krijg je ook te horen dat als er wat meer tijd tussen had gezeten, het vuur zo over had kunnen slaan en dan gaat het snel. Dan krijg je al snel de beelden op je netvlies van de bedrijven die vorig jaar in vlammen op gingen (Korff en Schokker & Van Baarsen, red.). Dat is verschrikkelijk.”

,,De dader zal niet lekker geslapen hebben”, zegt een ander. Als werkgevers en werknemers hadden zij overdag nog geen last van het vuurwerk, maar wel van het asociale gedrag van jeugd. ,,Dan komen ze het winkelcentrum in op de fiets bijvoorbeeld en treiteren ze mensen, bijvoorbeeld de man die de koffie verkoopt. Een ander loopt dan weer te filmen en als je er iets van zegt, krijg je een middelvinger te zien of je wordt uitgescholden. Sommige jongeren hebben gewoon geen respect.”

Kijken naar de ontstane brand. ,,Ze snappen de impact niet, van wat ze aan het doen zijn. Je zou toch zeggen dat er thuis over situaties wordt gesproken. Met dit soort spul blazen ze een auto van de weg af. Ik las een idee van iemand die zei dat wanneer je vrijwillig je wapen inlevert, dat zonder strafmaatregel gaat. Misschien moeten we dat ook met vuurwerk doen.”

Foto Social Media