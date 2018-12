C-Kracht bevrijdt haar cliënten van spierblessures, gewrichtsproblemen en andere pijnklachten

‘Er is voor veel mensen hoop, al lijkt dat soms niet meer zo’

Sommige dingen die door dokters onmogelijk worden geacht, gebeuren in de praktijk van C-Kracht in Volendam. En eigenlijk klinkt het nog best logisch ook, de aanpak van Chris Kwakman en Joey Buskermolen. ,,Dit is in onze ogen de belangrijkste benadering bij een fysieke of mentale klacht”, stelt oprichter Kwakman. ,,Wij kijken naar het complete plaatje, niet naar één aspect. En ik ben ervan overtuigd dat wij de enige partij in Volendam en omstreken zijn die dat op dit niveau doet.”

De praktijk van C-Kracht bevindt zich in de bibliotheek in Volendam. In de wachtkamer hangt een toepasselijke quote van Nelson Mandela die Kwakman en Buskermolen bijna elke dag gebruiken: ‘Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het is verwezenlijkt’.

Pijnvrij

De behandelaars krijgen regelmatig bezoek van mensen die al jaren rondlopen met een klacht en uiteindelijk pijnvrij de deur uitlopen. ,,Laatst nog een mevrouw met een zware spier-afbrekende ziekte”, vertelt Kwakman. ,,Zij had al heel lang veel pijn en was al bij talloze behandelaars op bezoek geweest. Onze behandelingen, in combinatie met een goed voedingspatroon, heeft ertoe geleid dat ze nu pijnvrij en veel fitter is.”

Buskermolen: ,,Maar het kan ook veel simpeler zijn. Dat iemand binnenkomt met schouderpijn en vervolgens blijkt dat er een zware emotionele lading achter zit. Uiteindelijk wordt zo’n persoon dan mentaal én fysiek bevrijd. Sommige cliënten worden zelfs boos, omdat ze al tientallen jaren rondlopen met een probleem en dan na drie of vier behandelingen van C-Kracht pijnvrij zijn. Zo maken we wel meer bijzondere dingen mee.”

Kwakman: ,,Wij voelen het als een verplichting om te vertellen dat er voor heel veel mensen nog steeds hoop en licht aan het einde van de tunnel is, ook al lijkt dat soms niet meer zo.”

Voedingspatroon

Maar wat is C-Kracht nou eigenlijk? Wat doen Kwakman en Buskermolen precies? En waarin verschillen ze van een fysiotherapeut of chiropractor? Buskermolen: ,,Naast een grote set aan behandelmethoden kijken wij naar veel meer componenten die een rol kunnen spelen in het ontstaan van een klacht. Slaap, ademhaling, voeding, beweging, mindset. Hoe meer van dat soort onderdelen niet kloppen, hoe groter de kans op klachten.”

Kwakman: ,,Wij behandelen heel compleet. Als mensen bij ons langskomen, krijgen ze eerst een vragenlijst van een paar A4-tjes. Op die manier willen we meer inzicht krijgen in wie ze zijn, wat ze doen en waarom ze doen wat ze doen. Soms zijn behandelsessies niet eens nodig, omdat er al heel veel verandering optreedt bij het hanteren van een geschikt voedingspatroon. Wij schrikken er soms nog steeds van als we zien wat voeding kan doen met bijvoorbeeld reuma of rugklachten.”

Tovenaars

De behandelwijze van C-Kracht is niet zweverig, Kwakman en Buskermolen zijn geen tovenaars en niet elke klacht is binnen twee weken opgelost. De belangrijkste rol in het hele behandeltraject is misschien nog wel weggelegd voor de patiënt. ,,Alle mensen die er écht voor zijn gegaan, is het allemaal nog gelukt”, vertelt Kwakman. ,,Als jij al binnenkomt met de overtuiging dat het toch niet gaat lukken en vervolgens ook niet je verantwoordelijkheid neemt, dan wordt de samenwerking niks. Als je echt wilt dat het anders wordt, zal je ook je leefstijl moeten aanpassen. Hoe preciezer je de acties uitvoert, hoe beter het resultaat zal zijn voor jezelf. Klinkt logisch, maar het is allesbehalve vanzelfsprekend.”

Levensmissie

C-Kracht bestaat inmiddels vier jaar en is opgericht door Kwakman. Net als Buskermolen genoot hij zijn basisopleidingen bij Overload Worldwide, een geregistreerd opleidingsinstituut in de wereld van training, revalidatie, voeding en supplementen. Daarna zijn ze nog bij diverse specialisten in training geweest, om te komen op het niveau waar ze nu zijn. Kwakman is onlangs geregistreerd NLP-practitioner geworden en momenteel bezig met een opleiding voedingsgeneeskunde, die nog ongeveer anderhalf jaar voortduurt. De 29-jarige Volendammer, die ooit begon als schilder, heeft zijn draai helemaal gevonden. ,,Het ondersteunen van mensen op weg naar een optimale gezondheid zie ik niet als mijn vak, maar als een levensmissie”, klinkt het stellig. ,,Vandaar ook dat onze eerste intake altijd gratis is, zodat er geen drempel is om kennis te maken met onze werkwijze.”

Kijk voor meer informatie op www.c-kracht.nl.

Foto: Joey Buskermolen (l.) en Chris Kwakman voor de praktijk van C-Kracht.