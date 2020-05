Liefde Is… Jan & Annie: ‘Het is geen sprookjesverhaal zoals bij Sijmen & Annie’

‘Er was wel liefde en die is alleen maar gegroeid’

,,Ze zal vijftien geweest zijn, ik twee maanden ouder”, begint Jan Smit ‘koet’. ,,Iedere keer als ze voorbij fietste op weg naar haar werk in het Nicolaashof dacht ik: ‘Jezus Christus.’ De jongens waar ik mee werkte, wisten het natuurlijk wel, maar ik durfde niets tegen Annie zelf te zeggen.” Annie is in dit geval Annie Kras. ,,Die jongens riepen me altijd na. ‘Hé, hier heb je Jan Koet’. Ik negeerde dat. Tot hij op een gegeven moment in de PX tijdens een avond met de Left Side toenadering zocht. Hij ging eerst naar mijn broer Theo, zodat hij wat dichterbij me in de buurt kwam. Later die avond zou hij vragen of hij met me mee naar huis mocht.”

Door Jan Koning

Annie: ,,Het was nog een flinke tippel, want we woonden op de Zeedijk, waar nu nog steeds het bedrijf van KRAS Recycling zit. Slot Voddeburg noemden we het.” Jan: ,,Ik had het er met alle liefde voor over, want ik liep naar huis met degene waar ik al een paar maanden een oogje op had.” Op de bewuste eerste avond werd er ook nog gekust, aldus De Koet. ,,Meer niet, hè? Ik had mijn handen in mijn zakken.” Annie: ,,Het is overigens niet zo’n sprookjesverhaal als bij Sijmen Keijzer en andere Annie Kras, hoor. Ik was niet direct smoorverliefd op Jan. Nooit geweest, denk ik. Er was wel liefde en die liefde is door de jaren alleen maar gegroeid.”