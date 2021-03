‘Er wordt slecht gecommuniceerd’

Volendam80 wil weer de grootste politieke partij worden en Hennie Schilder wil daar aan bijdragen. Het lid van de roemruchte Hein Schilder (Madoet)-familie werd onlangs in de gemeenteraad beëdigd tot steunfractielid. Daarnaast leidt hij al jaren een ICT-bedrijf en was betrokken bij Hotel Spaander. Hennie wil de informatie die hij daardoor vergaarde inzetten voor de gemeenschap. De afstand tussen tussen de overheid en haar burgers verkleinen is een van zijn voornemens. Een ander streven is het helpen creëren van meer betaalbare woningen voor de jeugd.

Door Laurens Tol