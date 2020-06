Het begrip ‘totaalpakket’ blijft maar groeien bij Mick

Ervaring leidt tot expertise

De situatie rond corona raakt ook de bouwwereld. Maar de opgedane ervaringen ten gevolg van de crisis in 2008, hebben bij Mick Kraanverhuur tot bewustzijn en strategisch denken geleid. Een vernieuwd machinepark, een lap grond er bij voor de stalling, prachtige samenwerkingen en een gedreven groep machinisten: ,,We zijn klaar voor de strijd. Wéér”, zegt Nico Tol (Mick).

Door Eddy Veerman

Zoon Martin was een begenadigd voetballer, zo’n groeibriljantje als Joey Veerman is. Maar in het hoofd was hij grillig. Zoon René had ook verdedigende capaciteiten. Ondanks een veelbelovende voetbaltoekomst zijn de twee anno 2020 grote spelers in het – inmiddels – familiebedrijf. Martin rondt straks zijn studie Bedrijfskunde af, is financieel onderlegd en ontfermt zich over alle transporten. René zit op de planning en regelt alle vergunningen voor bijvoorbeeld werken in Amsterdam. Ze opereren wel in de Arena, maar dan niet op het veld: met een kraan, aan de constructie.

Hoewel, de mannen zitten niet meer op de kraan, maar op kantoor in Edam. Met hun vader en Geer, de vrouw van René. ,,Het wordt groter en er komt heel veel werk op ons af”, zegt Mick.

Zoektocht

,,Na de vorige crisistijd was ons kranenpark gedateerd en hebben we daarop geanticipeerd, door dat te vervangen. Dat leverde wel een behoorlijke zoektocht op, om passende partijen te vinden die er als financiers wilden instappen. Dat was mijn taak.”

Tussen 2008 en 2014 moest Mick best wat klappen opvangen. ,,Als het materieel ouder wordt, kan het zijn dat je met sommige kranen de grote steden niet meer in mag. De klus van het doorvoeren van vernieuwing daarvan, is nu geklaard. Twee weken geleden hebben we de laatste uit de oude stal verkocht en de nieuwe aangeschaft. We hebben twee kranen gehuurd, die gaan er straks uit en dan komen daar ook twee nieuwe voor terug.”

,,Er komen meer hoogwerkers en verreikers bij, vandaar dat we hier vlakbij de grond van het naar Purmerend verhuizende JÉ Bouw hebben gekocht. Dan hebben we meer ruimte om ook die machines te kunnen stallen.”

De wijze waarop Mick zich destijds door de crisis heeft geworsteld, heeft hem niet jonger maar wel nóg strijdvaardiger gemaakt. ,,De constructie met de oprichting van REMA Tol bood ons de kans om het materiaal vanuit Mick te verkopen aan het bedrijf van de twee jongens, die aangaven de stap te willen maken om in het bedrijf te stappen. Ze hebben de benodigde papieren gehaald, hebben kennis en ervaring opgedaan en intussen veel knowhow gekregen. Dat is een proces en gevecht geweest, dat hebben we bepaald niet cadeau gekregen.”

,,Ik was heel blij dat de jongens het meteen oppakten. Ze gaan er voor de volle honderd procent voor. We mogen op kraangebied alles doen, maar omdat wij de laad- en loskranen erbij gekregen, kwam de vraag van de klant of we ook voor transport van bijvoorbeeld de bouwketen, het bouwmateriaal, glaszuigers en nog veel meer wilden doen. Door die ontwikkeling kregen we dus klanten er bij met andersoortige vragen. Inmiddels hebben we kraanverhuur en transport onder één dak. Dat is extra service naar de klant toe. We hebben met het nieuwe stuk grond tevens ruimte voor opslag van materiaal van de klant. Wij nemen dat materiaal vervolgens mee naar het project.”

,,We groeien gestaag verder en zitten nu op vijftien machines. Uiteraard moeten we zien van de coronacrisis verder nog gaat doen. Naar aanleiding van de vorige crisis zijn een aantal kraanverhuurders failliet gegaan, sommige zijn gestopt, er zijn enkele gefuseerd en sommige hebben naderhand een doorstart gemaakt. Wij zijn er gelukkig sterker onderuit gekomen.”

Martin: ,,Het aantal kranen in ons land is destijds gehalveerd: van de 2400 waren er op een gegeven moment 1200 over. Inmiddels is dat weer wat toegenomen. Nu ook de petrochemie stilstaat, hebben wij het wat rustiger. Maar we hopen dat straks aan het eind van het jaar, als het normaal gesproken een beetje minder druk is, het dan juist doorloopt en dat valt te verwachten.”

Mick: ,,Op het moment dat de petrochemie stil ligt, proberen de partijen die daar normaliter groots vertegenwoordigd zijn, op onze markt onder de prijs te gaan zitten en dus in onze vijver te vissen. Maar we merken gelukkig dat de vraag weer gaat toenemen en wij zijn er klaar voor. We zijn up-to-date en hebben goed geanticipeerd, want op sommige bouwlocaties mogen de daar werkzame kranen niet ouder zijn dan van 2015, vanwege stikstof. En de torenkranen moeten op elektra kunnen draaien, zodat de motor niet de hele dag hoeft te draaien. Daarom hebben we de oude torenkranen van de hand gedaan en nieuw materiaal aangeschaft, dat op stroom gaat.”

,,Ook met de vrachtwagens moet je aan de voorwaarden voldoen, zoals de Euro6-norm, dat je weinig fijnstof uitslaat. Voor de komende tien, twaalf jaar hebben wij het wat dat betreft op de rit.”

Inzicht

,,Wat we voelen van de coronacrisis? Nu hebben we bijvoorbeeld een klant in België, die behoorlijk in financiële problemen verkeert. Ik heb er mee in gestemd dat dat bedrijf deelbetalingen kan doen. Dat kun je niet bij iedereen doen, want per slot van rekening moet ik zelf ook aan alle verplichtingen voldoen. De vorige crisis heeft ons veel ervaring gegeven. Het geeft inzicht in situaties en je kunt je inleven in de problemen van een ander.”

,,Op de huidige situatie rond corona konden we ons niet voorbereiden, maar we hebben er wel meteen op ingespeeld door te overleggen met onze financiers en wat opzij te leggen, zodat we aan alle kosten kunnen voldoen.”

,,We laten ons materiaal tegenwoordig financieren door de leverancier. Dan krijgen zij de machine als onderpand. Om zulke verregaande samenwerkingen aan te gaan, is het belangrijk dat er een klik is, zoals we dat met Pfeifer Heavy Machinery, een bedrijf dat over de hele wereld zit, hebben. Ze lichten het bedrijf door, kijken naar de mensen, de leeftijd en ze kijken naar het materiaal dat je koopt.”

,,De meeste financieringen komen tegenwoordig tot stand met buitenlandse partijen. Dat is in eigen land een stuk moeilijker, dus je moet wel uitwijken.”

Martin: ,,Soms zijn we te afwachtend geweest. Met Pfeifer werken we nu uitstekend samen, maar dat bedrijf klopte al eerder bij ons aan, maar toen koos mijn vader er niet voor om te gaan huren. Door de crisis merkten we dat de kranen in waarde verminderden en de markt ging kapot, dus we zaten in feite gevangen in onze eigen kraan. Daarop hebben we de strategie aangepast.”

,,Toen er recentelijk veel werk bij kwam, hebben we vier kranen gehuurd en merkten we ook dat een aantal goede kraanmachinisten kwamen solliciteren, wat normaliter niet het geval was. Toen de crisis net voorbij was, was het moeilijk om aan goed personeel te komen, omdat niemand de stap durfde te wagen om, van waar hij zat, weer bij een nieuwe baas te gaan werken.”

Mick: ,,Die jongens hebben we opgeleid en naast mannen uit de gemeente komen ze ook uit Grootebroek en Amsterdam.” Martin: ,,Als er tegenwoordig twee goede machinisten aankloppen en we hebben werk, dan kunnen we snel met Pfeifer schakelen en een kraan huren, daar waar dat voorheen een jaar duurde voordat de financiering rond was. Dat komt door de goede samenwerking met Pfeifer. Tegenwoordig staat de kraan hier dan binnen twee weken.”

René is even weggeroepen vanwege planningswerkzaamheden. Mick: ,,Alles wat ik voorheen deed, doen we nu met z’n drieën, plus Geer. Het is een goed geoliede machine. Ondertussen ontlasten we in het werkveld de klant met alles. Rijplaten, omheiningen, vergunningen, alle mogelijke faciliteiten en voorwaarden. We kunnen een totaalpakket aanbieden.

En op hijsgereedschap-gebied is er geen collega-kraanverhuurder die hetzelfde heeft als wat wij hebben aangeschaft. Sterker nog, die collega’s komen bij ons huren.”

Martin: ,,Zo hebben we geïnvesteerd in glaszuigers, bootevenaars, vliegerbakken, opstekers.” Mick: ,,Het is onvoorstelbaar. Dat zijn instrumenten waar ik twintig jaar geleden als kraanverhuurder nooit van had gehoord. Allemaal service-artikelen richting de klant, die weliswaar sporadisch worden gebruikt, maar geduld loont in deze.”

Martin: ,,Het is ook de bedoeling, dat als je een crisis krijgt en de kranen komen stil te staan, dan kunnen onze werknemers ook transport doen, dus we hebben dan ook alternatieve werkzaamheden.”

Mick: ,,We zijn blij dat de aannemersbedrijven in Volendam, zoals HSB Bouw, Van den Hogen Bouw, KBK Bouw, Siem Steur en Aannemersbedrijf Volendam goed draaien. Negen van de tien werken met ons samen. Je moet het elkaar ook gunnen.”

De oprichter van Mick Kraanverhuur doet over een paar jaar een stapje terug. ,,Ik sta altijd aan, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Maar ik zorg tussendoor wel voor afleiding, als ik de deur open doe naar de ruimte waar al mijn vogeltjes zijn. Daar besteed ik veel tijd aan en dan laat ik ‘de zaak’ echt even achter me.”

