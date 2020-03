ESVO biedt bescherming tegen virus op Schiphol

,,Plotseling werden wij benaderd door winkeliers. Zij waren op een idee gebracht door een foto van een supermarkt met ‘zuilen’ voor caissières en een hangend toonbankschot uit doorzichtig zeil voor een cafetaria. Sindsdien regent het online bestellingen voor winkels, balies, apotheken, trams van de GVB en Schiphol”, zegt ESVO-directeur Richard Schokker.

,,Gelukkig hebben we vele pallets op voorraad en werken nu vele extra uren, maar we ontvingen ook een internationale aanvraag voor 50 kilometer en dan moeten we toch even schakelen en kijken naar de capaciteit.”

