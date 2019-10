Evergreen Top 1000 Live in PX

Het was zaterdag een heerlijk nostalgische avond, tjokvol met prachtige evergreens in PX met de Evergreen Top 1000 Live. Wie kent ze niet…

Het Dorp van Wim Sonneveld, Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy, maar ook Nights In White Satin van The Moody Blues en uiteraard liedjes van The Beatles, Tom Jones, André Hazes, ABBA, Bee Gees en Elvis Presley.

De Evergreen Top 1000 Live werd een avond met de allermooiste klassiekers en verhalen achter de schermen van Arnold Mühren, topproducer en bassist van de legendarische band The Cats. De Volendamse formatie Evergreen Top 1000 Live speelde de hits van toen en het werd voor de muziekliefhebbers een onvergetelijke avond.