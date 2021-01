Evert ‘Jash’ Veerman: de stille kracht achter de schermen

Als er in Volendam een prijs zou worden uitgereikt voor de mens met het meest veelbewogen leven, dan is Evert ‘Jash’ Veerman (72) een goede kanshebber voor de eerste plaats. Een hoop mensen zouden hun geld op de bescheiden Volendammer zetten. Everts leven kent vele hoofdstukken en in ieder hoofdstuk staat een nieuw fenomeen in de schijnwerpers. Zo is hij door de jaren heen onder meer wereldburger, gitaarvirtuoos, botenbouwer, zeilmeester, filantroop en Cats-, Left Side-, Jen Rog-, ALLES- en Canyon-lid geweest. Daarbij heeft Evert tussen de bedrijven door de meest merkwaardige avonturen beleefd. Zo is hij meerdere malen met een zelf afgetimmerde boot naar Amerika gevaren en is hij in een Volkswagenbusje naar India gereden, waarbij hij onderweg in Afghanistan – of all places – gepakt werd met verdovende middelen. Ondanks de vele bijzondere belevenissen uit zijn leven blijft één ding overeind: de muziek en Evert vinden elkaar altijd weer terug.

Door Kevin Mooijer