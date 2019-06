Examenfeest van het Don Bosco College

De examens zitten er weer op voor de leerlingen van de examenklassen van het Don Bosco College. Op de laatste “lesdag” op donderdag 23 mei werd de school aan de Heideweg met balen hooi door de dames en heren van de laatste jaarklassen gebarricadeerd als afsluiting van hun schooltijd op het DBC.

Traditioneel is er ook jaarlijks een Gala-feest in De Bühne. Dit was woensdag te doen. Hierbij is de dresscode gala. Zodoende kon men die dag de jongemannen in zwarte pakken, witte overhemden met zwarte strik of stropdas zien rondlopen.

De dames waren voor dit Examenfeest gekleed in prachtige galajurken, die veelal gehuurd waren. Het gebeuren had zo iets weg van de Oscar-nominaties. Het feest in De Bühne ging om 17.00 uur van start, maar ’s middags werd er op deze zonovergoten dag al volop feest gevierd in partytenten her en der door Volendam.