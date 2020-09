Examenopdracht voor DBC-leerlingen in het museum

Woensdag brachten leerlingen van twee derde klassen VMBO-3 van het Don Bosco College een bezoek aan het Volendams Museum. In groepjes gingen de jongens en meiden naar binnen om vragenlijsten in te vullen, waarbij zij rondgeleid werden door vrijwilligster Eef Jonk.

In voorgaande jaren werd o.a. ook een bezoek gebracht aan de expeditie van Uniek Volendam in het voetbalstadion, waar ook sport aan bod kwam, maar deze is gesloten. In totaal zes klassen van 20 leerlingen brachten in de afgelopen weken een bezoek aan het museum voor deze examenopdracht voor het vak KCKV (kunst, culturele, kunstzinnige vorming).

Bij deze opdracht komen o.a. ‘Volendam kunstenaarsdorp’ en ‘Volendam een subcultuur’ aan de orde.