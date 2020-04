Leerlingen Don Bosco College doen schooltoets op nog grotere afstand van elkaar

Examens in exceptionele situatie

Een eigenaardig aanzicht. Bij schoolexamens zitten leerlingen zoals gebruikelijk gescheiden, maar gisteren bij de start van de eindexamens die het Don Bosco College afneemt, begon de gepaste afstand al buiten de schooldeuren.

Door Eddy Veerman

Het was enige tijd onduidelijk of de eindexamens konden worden afgenomen. Eerder werden de centraal schriftelijke examens geschrapt. ,,Toen duidelijk werd dat de scholen na 6 april ook niet open zouden gaan, hebben we alle voorschriften van het RIVM op een rijtje gezet en besloten om het te doen, onder bepaalde voorwaarden”, zegt rector Jos Bart.

,,We hebben gevraagd om bepaalde toetsen aan te passen, niet te lang of digitaal te maken. Leerlingen en ouders reageerden na ons besluit positief, we hebben geen enkel bezwaar ontvangen. Vanuit het personeel kwamen enkele kritische kanttekeningen en daar hebben we ook ons voordeel mee gedaan.”

‘Vanaf het moment

dat leerlingen de fiets

neerzetten, worden zij

naar binnen begeleid

– op anderhalve meter

afstand van elkaar –

direct naar het lokaal’

,,Vervolgens hebben we eerst het logistieke verhaal in elkaar gezet. Zodat we leerlingen gespreid naar binnen kunnen laten gaan. Vanaf het moment dat zij de fiets neerzetten, worden zij naar binnen begeleid – op anderhalve meter afstand van elkaar – direct naar het lokaal. Daar is geen contact met de surveillant. Het examen ligt al op de tafels. Bij binnenkomst is er de mogelijkheid de handen te ontsmetten.”

,,Voor de collega’s is er de mogelijkheid om een mondkapje te dragen, als dat veiliger voelt. We hebben van tevoren geïnventariseerd: degene die het niet verantwoord achtte, mocht thuisblijven. Maar er zijn voldoende collega’s om te begeleiden op de routing naar en van het klaslokaal.”

De examens zijn verspreid over veertien dagen, waarbij de laatste direct na de meivakantie plaatshebben. ,,We hebben alles zo goed mogelijk voorbereid, maar misschien zijn er dingen die we niet hebben voorzien. We bekijken per dag wat we moeten aanpassen.”

,,Het mooie van ons vak is dat we met pubers werken, die af en toe onvoorspelbaar kunnen zijn. Maar de leerlingen willen graag het examen maken, dus we verwachten vooral medewerking.”

Op de gangen staan diverse tafels en stoelen opgesteld, ter illustratie van welke afstand wordt gevraagd. Voor de aanwezige leerkrachten geldt dat ook, wanneer ze samenkomen. ,,De aula is het alternatief voor de gesloten personeelskamer.”