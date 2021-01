Extra laag zand op loswal aan het Noordeinde

Dinsdag werden op de tijdelijke loswal, die aangelegd is beneden aan de dijk op het Noordeinde, graaf- en grondwerkzaamheden uitgevoerd. Met een vrachtschip werd een grote hoeveelheid zand aangevoerd.

Er komt een tweede laag zand op de loswal die gebruikt gaat worden om via het water materialen voor de aanstaande dijkversterking aan te kunnen voeren. Ook werd bij dit werk een graafmachine ingezet om het uitgestorte zand uit te vlakken.

Zo wordt er langzaam aan een begin gemaakt met de dijkversterking in Volendam. De klus wordt uitgevoerd door de Alliantie Markermeerdijken. De hele zeedijk, tussen Hoorn en Amsterdam, wordt de komende jaren opgehoogd en versterkt, zodat we in de toekomst “droge voeten houden”.