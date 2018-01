Waterstand in het Markermeer 40 cm hoger als normaal

Hoewel er voor overstromingen geen gevaar is, staat het water in het Markermeer extreem hoog. Het waterpeil is bijna 40 cm hoger als normaal in de winter. Mede door de harde wind kwamen er hoge golven en was er wateroverlast in de haven van Monnickendam, waar de kade deels onder water liep. Ook in Warder was de waterstand van het IJsselmeer extreem hoog. Een groot deel van het zwembad liep onder water en zelfs het reddingsstation Warder liep gevaar vol met water te lopen.