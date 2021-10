‘Het voortbestaan van Volendams erfgoed dreigt gevaar te lopen’

Fanfare Wilhelmina Volendam: ambassadeurs van Volendam

,,Als de fanfare speelt, komt oud Volendam weer even tot leven”, aldus Jan ‘Pom’ Zwarthoed. ,,Met hun prachtige klederdracht en gezellige muziek dragen ze bij aan de identiteit van Volendam. Dat het voortbestaan van de vereniging Fanfare Wilhelmina Volendam nu in gevaar dreigt te komen, is iets dat we met zijn allen moeten proberen te voorkomen. Het is voor de lokale cultuur van groot belang dat de fanfare blijft bestaan.”

Door Kevin Mooijer

Sinds de officieuze oprichting in 1902 heeft Fanfare Wilhelmina Volendam slechts één keer tijdelijk een stapje terug moeten doen. ,,Bij de Watersnoodramp in 1916 gingen alle instrumenten verloren”, licht voorzitter Martin Tol toe. ,,Drie jaar later, in 1919, kon een doorstart worden gemaakt. Sindsdien heeft onze mooie vereniging alles weten te overleven. Oorlogen, de muzikale veranderingen, technische ontwikkelingen van radio, tv, internet, en ga zo maar door. We hebben alles doorstaan. En altijd met dezelfde insteek: als ambassadeurs van Volendam het publiek vermaken met gezellige muziek.”

In 2019 werd het 100-jarig jubileum groots gevierd. En nu, twee jaar later, werkt het fanfarebestuur met man en macht om de toekomst van het instituut veilig te stellen. ,,Fanfare Wilhelmina Volendam bestaat van donateurs en sponsoren. De inkomsten van de schaarse betaalde optredens zijn een druppel op een gloeiende plaat, en sinds de Zeevang-fusie hoeven we ook niet meer op ledensubsidie te rekenen. We kunnen nog wel activiteitensubsidie krijgen, maar dat is echt gekoppeld aan een bepaalde activiteit en niet meer vrij besteedbaar. We moeten het dus echt hebben van donateurs en sponsoren om alle andere kosten te dekken. In het verleden hadden we een vaste basis aan donateurs, maar we merken dat die groep aan het vergrijzen is. We hebben dus echt nieuwe aanwas nodig, en dat is waar de crux zit. Onder de generatie tot 50 jaar leeft het belang van de fanfare minder. We hebben moeite om die groep te bereiken. Maar gelukkig lukt het zo nu en dan nog om een mooi bedrag van ondernemers binnen te halen, zoals laatst de donatie van Restaurant Le Pompadour.”

De fanfareleden doen veel om de toekomst van hun zo geliefde vereniging veilig te stellen. ,,We hebben onder meer meegedaan aan de Deen Sponsoractie, aan een clubactie van de Rabobank, een Whatsapp-actie van het Prins Bernhard Cultuur Fonds en we schrijven actief fondsen aan voor jeugdwerving en aanschaf van instrumenten. En in maart 2022 kunnen we na twee jaar uitstel eindelijk weer een donateursconcert geven. Het thema van het donateursconcert blijft hetzelfde als in 2020: 75 jaar vrijheid, tegen die tijd dus 77 jaar vrijheid, met prachtige stukken die het thema ‘vrijheid’ laten klinken.”

Ondernemer Jan ‘Pom’ kreeg er lucht van dat het voortbestaan van de fanfare op niet al te lange termijn gevaar dreigt te gaan lopen. ,,Ik ben direct actie gaan ondernemen”, klinkt de Pompadour-uitbater resoluut. ,,Deze vereniging bestaat uit 35 ambassadeurs van Volendam. Het collectief stelt op prachtige wijze de Volendammer klederdracht tentoon, waardoor de fanfare niets minder is dan Volendams erfgoed. Als ze hier op een mooie dag op de dijk staan te spelen trekken ze ongelofelijk veel bekijks. Ze dragen de authentieke identiteit van ons dorp uit en het publiek geniet ervan. Dat mag nooit meer verdwijnen.”

Waar Jan van mening is dat Fanfare Wilhelmina Volendam nóóit meer mag verdwijnen, stelt Martin Tol de ambitie íetsjes bij: ,,Laten we beginnen met nog een keer honderd jaar volmaken”, lacht hij. ,,Wij doen niets liever dan het dorp promoten met allerhande genres muziek, van klassiek, marsen, filmmuziek, jazz tot pop/rock. Als we dat nog eens honderd jaar kunnen doen door onze muziek te spelen, dan gaan we daar vol voor.”

Draag je Fanfare Wilhelmina Volendam ook een warm hart toe en wil je helpen de toekomst van de vereniging veilig te stellen? Ga dan voor meer informatie naar www.fanfarewilhelminavolendam.nl of maak een bedrag naar wens over op: NL85INGB0000011488 of NL72RABO0351032835.

