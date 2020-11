Fashion Outlet Volendam geopend in het Havenhof

Woensdag is in het voormalige pand van DiDi in winkelcentrum Havenhof geopend Fashion Outlet Volendam. De zaak wordt gerund door Michel van den Noord. Hier kan men terecht voor alle soorten dameskleding, van jong tot oud en van goedkoop tot goedkoop.

Er is een groot assortiment damesmode afkomstig van overproductie en samplers van grote retailers. Voor knallend lage prijzen worden deze verkocht bij Fashion Outlet. In ieder geval tot eind december blijft de zaak gevestigd in het Havenhof.

Fashion Outlet Volendam is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.00-18.00 uur en zondag van 12.00-17.00 uur.