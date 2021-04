FC richt zichzelf op juiste moment op

Op het moment dat er flink wat druk op stond – tegenstander Helmond Sport stond er subliem voor in de vierde periode en kon daarmee FC Volendam mogelijk dwarsliggen richting de nacompetitie – liet de FC weer zien waartoe het in staat is. Vanuit een benarde positie – de ploeg bevond zich al in een neerwaartse spiraal en ging geheel tegen de verhouding met een 0-1 achterstand rusten – richtten de jongelingen van trainer Wim Jonk zich op. Binnen een kwartier stond het 3-1 in de tweede helft. Uiteindelijk werd het 5-1, maar hadden dubbele cijfers niet misstaan. Door Eddy Veerman

Ondanks de enorme deceptie bij TOP Oss op Paasmaandag – 2-0 verlies en vooral de manier waarop was zorgwekkend – was Jonk een dag later al wel positief gestemd richting de ontmoeting met die andere Brabantse club, Helmond Sport. ,,Die gaan we winnen en dík ook”, was hij overtuigd. In de beginfase werd de mentale weerbaarheid van zijn ploeg extra op de proef gesteld. De thuisclub kreeg geen penalty toen de bal op een Brabantse arm kwam en laconiek uitverdedigen van Denso Kasius, even buiten de eigen zestien, werd afgestraft met de 0-1. Ondanks dat de bal door een Helmond-speler werd beroerd met de hand. En het schot vervolgens ook nog eens van richting werd veranderd, zodat Nordin Bakker, die dit keer werd ingezet ten faveure van Joey Roggeveen, geen kans had.

Helmond Sport durfde soms hoog druk te zetten en één op één te spelen. Toen Bakker onder druk de bal naar de verkeerde kleur speelde, voorkwam Marco Tol met een sliding erger voor Volendam, dat zelf meerdere doelpogingen ondernam en de ene keer pech had, maar de andere keren niet efficiënt was bij de laatste pass of de afronding. Het was onvoorstelbaar dat het halverwege nog 0-1 stond.

Daar kwam direct na rust verandering in. Ibrahim el Kadiri probeerde zijn wapen – dat niet altijd op scherp staat – van wat grotere afstand en verraste de doelman met een boogje in de verre driehoek. Vervolgens bediende Franco Antonucci de opgekomen Derry John-Murkin voor de 2-1. Volendam liet de bezoekers wel enkele keren ontsnappen, maar een fel sprintende Boy Deul en Bakker met een uitstekende redding voorkwamen dat de thuisclub opnieuw moest beginnen.

Toen het al snel 3-1 werd – Denso Kasius stoomde weer op en schoot zelfverzekerd binnen – knakten de Helmonders. Die probeerden nog iets te forceren en dat schiep nóg meer ruimte voor Volendam, dat nog veel meer goals had kunnen maken behoudens de twee van Samuele Mulattieri. De van Inter Milaan gehuurde spits had er wel vier of vijf kunnen scoren, maar tilde zijn seizoentotaal in ieder geval naar zeventien goals.