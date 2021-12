FC Volendam: andermaal een zwaar bevochten zege

FC Volendam behoudt de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie, nadat het – zoals vaker dit seizoen – met het minst mogelijke verschil won. Tegen Jong PSV leek de ploeg van trainer Wim Jonk op rozen te zitten vlak na rust (3-0), maar opeens werkte het zichzelf in de nesten en raakte in paniek. Door zich daarna uitstekend te herpakken, bleef de 3-2 op het scorebord.

Door Eddy Veerman

Foto Fred Rotgans

Boy Deul keerde (na een blessure) terug in de basis bij de thuisclub, wat ten koste ging van Alex Plat. En juist de routinier hielp FC Volendam aan de zo gewilde vroege voorsprong. In de twaalfde minuut ging de Eindhovense keeper Maxime Delanghe onder de corner van Martijn Kaars door en was Deul alert genoeg om zijn hoofd tegen de bal te planten. In minuut 21 stond de 2-0 op het bord. Met wat geluk legde Kaars de bal terug op Robert Mühren, wiens schot door PSV-verdediger Seelt met de hand getoucheerd werd: penalty. Mühren koos geconcentreerd voor de rechterhoek en had zijn achttiende seizoenstreffer te pakken.

Aan de bal bracht Volendam het geduld op om die van kant naar kant te laten gaan en te wachten op een gaatje tussen de linies. Dat leidde tot enkele uitstekende aanvalsgolven, maar soms strandde het prompt door een gebrek aan secure passing. Jong PSV liet al vaker dit seizoen zien dat het fris voetbal herbergt en dat leidde ook enkele keren tot gevaar voor het doel van Filip Stankovic, die één keer hulp kreeg van verdediger Denso Kasius en één keer een vrije trap fraai net over de lat tikte.

Aan de overkant kwam Volendam er weer een keer snel uit en legde Kaars terug op Mühren, maar zijn poging werd door Delanghe met de voet gekeerd. Gaetano Oristanio probeerde het ook een keer van iets binnen de zestien, maar zijn boogballetje zeilde over.

Na rust keerde Kaars niet terug en kwam Ibrahim El Kadiri binnen de lijnen. Die liet tot dusver geen goede indruk achter, maar kreeg na acht minuten de bal voor zijn rechter na balverovering door Oristanio en Mühren, die de pass verzond: met een fraaie curve krulde El Kadiri de bal in de kruising voor 3-0. Vlak daarvoor had Mühren een schot uit het doel geranseld zien worden door Delanghe. Daarmee leek het de Brabanders een tik uit te delen. Niets bleek minder waar. Brian Plat onderschepte de bal uitstekend, maar leverde die net zo gemakkelijk weer in, waarna een ander jonge speler, Dean James, zich even later liet verleiden tot het neerhalen van Bakayoko. De benutte zelf de penalty.

Niet veel later leverde Kasius de bal in en ging El Kadiri veel te slap het duel in, waarna Nassoh ter hoogte van de middenstip alle ruimte had om de hoek uit te zoeken: 3-2. Volendam was het daarna helemaal kwijt en kon in een fase de bal niet eens veroveren. Wim Jonk bracht daarop Alex Plat en Lecquincio Zeefuik binnen de lijnen, voor Calvin Twigt en Oristanio. Mühren ging als ‘10’ spelen. Tien minuten voor tijd werd James, die continue werd uitgespeeld, naar de kant gehaald, Walid Ould-Chikh nam zijn plaats in. Volendam hield Jong PSV meer op eigen helft, maar daarmee was het gevaar nog niet geweken.

Met nog zes minuten op de klok maakte Kevin Visser (voor Boy Deul) zijn opwachting op, dat was zijn rentree nadat hij bij de openingswedstrijd uit bij FC Eindhoven ook in de slotfase inviel maar daarna een terugval had. Volendam zette – gezamenlijk en fanatiek – hoog druk en zorgde daarmee dat Jong PSV niet meer over de eigen helft kwam.