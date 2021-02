FC Volendam bijt zich stuk op Excelsior

Het lukt FC Volendam maar niet om een serie neer te zetten. Sinds die dreun in Breda vlak voor de winterstop (3-0) gebeurde het net als die vrijdagavond in Brabant daarna wedstrijd op wedstrijd dat de ploeg van trainer Wim Jonk (verreweg) het meeste balbezit had. Maar sindsdien werd slechts twee keer gewonnen. Thuis tegen Excelsior werden de eerste kansen ook niet benut, waarna Volendam steeds meer tegen zichzelf ging spelen en uiteindelijk verloor: 0-2.

Door Eddy Veerman

Zoeken, zoeken, zoeken. De thuisploeg omsingelde de Rotterdammers in de tweede helft regelmatig en vaak langdurig, maar de opening werd niet gevonden. Schoten van afstand waren zeldzaam en combinaties evenzeer. Een aantal keren counterde Excelsior en bij twee keer waren de bezoekers daarbij wél effectief.

Sneu voor doelman Nordin Bakker, die enkele keren goed in de weg lag en anders op de doellijn steun kreeg van Mike Eerdhuijzen. Voor de keeper was het een bizarre week. Collega-doelman Joey Roggeveen kon – net als vijf andere spelers – door corona niet aantreden tegen Go Ahead Eagles en zondagnacht was er het overlijden van het zoontje van Mitchel Michaelis (en Jenny Kluessien), met wie Bakker vorig seizoen nauw samenwerkte.

,,Eigenlijk staat je hoofd dan helemaal niet naar voetbal, zoals afgelopen dinsdag. Met die minuut stilte, dan is het lastig om te beginnen. Als het fluitje gaat, moet je dan je emoties uitschakelen. Gelukkig keepte ik lekker en kon ik een belangrijke redding maken voor het team”, doelde Bakker op het afstoppen van Eagles-speler Botos. Vervolgens sloop de FC met een zege naar huis. Donderdag ging Bakker op condoleancebezoek bij Michaelis. ,,Dat is heel heftig. Dan moet je deze avond om negen uur toch weer je knop om te zetten. Het ging voor mezelf wel lekker, ik had veel te doen. Misschien wel teveel, dus dan voel je dat een goal voor hun in de lucht hangt. Maar dan is het zwaar klote als dat ook gebeurt. Wij vergaten soms door te drukken.”

In de eerste helft gebeurde dat nog met regelmaat, maar telkens liet Volendam Excelsior met de schrik vrij komen. Franco Antonucci en Denso Kasius waagden schotpogingen, Samuele Mulattieri ging voor de strafschop maar kreeg die niet en toen hij wel langs de doelman glipte, stond Mats Wieffer op de doellijn. Excelsior kreeg ook twee grote kansen. Beide ploegen speelden ver van het doel, waardoor het behoorlijk compact werd en er ruimte lag voor een dieptebal, maar die werden sporadisch gegeven. Veel Volendamse spelers kwamen ook graag ‘in de bal’, waardoor Excelsior de kans kreeg georganiseerd te blijven staan. Daardoor kwam de thuisclub er ook na rust maar niet doorheen, terwijl Excelsior enkele keren levensgevaarlijk counterde.

Toen dé kansen – schoten van binnen de zestien van Alex Plat en Boy Deul – ook niet tot een doelpunt leidden, kreeg Volendam vervolgens door matig verdedigen het deksel op de neus, met goals van Niemeyer en Wieffer.

FC Volendam: Nordin Bakker, Denso Kasius (67’ Ibrahim

El Kadiri), Brian Plat, Mike Eerdhuijzen, Marco Tol (83’ Calvin Twigt), Derry John Murkin, Samir Ben Sallam (67’ Giannis Iatroduis), Alex Plat, Francesco Antonucci, Boy Deul (C), Samuele Mulattieri.

Excelsior: Alessandro Damen (C), Siebe Horemans, Abdallah Aberkane, Herve Matthys, Ahmad Mendes Moreira (81’ Brandon Ormonde-Ottewill), Julian Baas (81’ Mitchell van Rooijen) , Mats Wieffer, Luigi Bruins, Joël Zwarts, Elias Mar Omarsson, Reuven Niemeijer.