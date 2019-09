FC Volendam dit keer de gelukkige

Oogstte FC Volendam weken achtereen wél de complimenten, maar niet de punten: in Velsen-Zuid was het vrijdagavond andersom. De Noordhollandse derby ging met 1-2 gewonnen en daarmee kregen de bezoekers dit keer meer dan waar zij recht op hadden. ,,Telstar was de betere ploeg. Complimenten voor hoe zij stonden en speelden”, erkende Volendam-trainer Wim Jonk.

,,Wij kwamen niet goed in de wedstrijd, konden ook niet de energie leveren zoals de laatste weken het geval was. Daar waar we tot dusver elke wedstrijd pro-actief waren en zo steeds weer in balbezit kwamen, daar reageerden we nu vaak op wat de tegenstander ging doen. Dit was de minste wedstrijd van onze kant.” En die tegenstander heeft onder trainer Andries Jonker een behoorlijk vaardige ploeg staan. Daar had Volendam organisatorisch moeite mee en het werd dit keer zelf bij de opbouw onder druk gezet.

Dan ontbreekt het aan een leider, die de boel neerzet. Er ging veel mis, zowel aan als zonder bal en ook in de afronding, want Volendam kreeg wel weer de beste kans om op voorsprong te komen, maar Zakaria El Azzouzi en Nick Doodeman waren te gehaast. Aan de overkant redde Nordin Bakker goed op een inzet van de handige Tavsan en kwam Volendam twee keer heel goed weg, toen de thuisclub scoorde maar de goal niet werd gehonoreerd vanwege buitenspel. En vlak voor rust claimde Telstar een strafschop vanwege hands van Marco Tol.

Jari Vlak stond vlak na rust klaar om in te vallen voor Fransesco Antonucci en precies op dat moment liet de nieuweling (van AS Monaco B) na een prachtige dieptebal van Kevin Visser zien dat hij technisch begaafd is én doelgericht. Zijn fraaie aanname en dito afronding betekenden 0-1. Volendam kwam daarna weer onder druk, kreeg kansen om zich daar onderuit te voetballen, maar was vaak slordig. Tot die andere nieuweling, AZ-huurling Jelle Duin, toesloeg na een fout in de Telstar-defensie. Met een fantastische uithaal bracht hij het meegereisde Volendam-publiek in extase. En was hij even later koppend heel dicht bij de 0-3. Omdat Volendam opnieuw veelal achteruit liep, gaf het de thuisclub nog gelegenheid om het spannend te maken (schitterende goal Fernandes) en bijna viel nog de 2-2 in de slotseconden. Het geluk was dit keer aan Volendamse zijde.

Foto FC Volendam - Foto Fred Rotgans