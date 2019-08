FC Volendam doet aan klantenbinding

Het was voor de supporters vrijdagavond in het Kras-stadion genieten geblazen. FC Volendam speelde een prima eerste thuiswedstrijd in het nieuwe seizoen tegen Roda JC. De Limburgers begonnen sterk aan de wedstrijd, maar FC Volendam kreeg steeds meer grip op het spel.

Een schot van Noah Fadiga ging via de buitenkant lat naast. De ban werd door spits Zakaria El Azzouzi gebroken. In de 19e minuut schoot hij fraai de 1-0 in de touwen. Met een kopbal van Jari Vlak en een boogbal van Nick Doodeman werd de 3-0 ruststand bereikt.

Ook na de pauze bleef FC Volendam heer en meester en kreeg vele goede kansen. Vlak voor tijd bepaalde invaller Martijn Kaars de eindstand op 4-0. Een dikverdiende zege voor FC Volendam.