FC Volendam en ING Nederland verlengen samenwerking

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd van FC Volendam tegen FC Dordrecht (1-1) werd in de perskamer van het Kras Stadion de verlengde samenwerking met ING Nederland ondertekend. Al sinds jaar en dag is ING aan FC Volendam verbonden en actief binnen het zakelijke netwerk van de club.

Met de afname van vier business seats en een aantal prominente reclame-uitingen in het stadion zal het herkenbare oranje van de bank ook in ieder geval de aankomende twee seizoenen aanwezig zijn in het stadion.

Namens ING Nederland ondertekenden Wilco Frikkee (Private Banker) en Erwin Wals (Adviseur Zakelijke Financiering) het contract. Vanuit FC Volendam was Manager Commercie Martijn Molleman aanwezig. Foto Fred Rotgans