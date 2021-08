FC Volendam is los

De weg naar boven is ingezet. Na drie wedstrijden die om allerlei redenen teleurstellend verliepen, kwam FC Volendam in de thuiswedstrijd tegen MVV eindelijk los. Met uitstekend positiespel én een klinkend resultaat: 5-0.

Door Eddy Veerman

Ten opzichte van de voorgaande duels liet trainer Wim Jonk Ibrahim el Kadiri, die zonder zelfvertrouwen speelde, op de bank. Martijn Kaars nam zijn positie in. Op linksachter debuteerde Sjors Kramer in de basis, door het ontbreken van zowel Derry John Murkin als Dean James. MVV, dat vorige week won dankzij drie goals van spits Ntelo, moest meteen in de achtervolging.

Met Inter Milaan-huurling Gaetano Oristanio voor het eerst in de basis zat er meteen meer voetbal in het spel van de thuisclub, waarin Alex Plat ook een uitstekende rol als verbindingsspeler had. De eerste helft leverde al een rits aan mogelijkheden, kansen én ook twee doelpunten op. Eerst vond Oristanio Mühren, die de bal net langs de kruising poeierde. Even later – elfde minuut – lag de 1-0 achter de Limburgse keeper. Via Calvin Twigt werd Kaars in kansrijke positie gebracht en nadat diens poging was gekeerd, schoot Daryl van Mieghem de herkansing binnen.

Vervolgens bestookte Oristanio het MVV-doel met een vrije trap zoals hij die enkele jaren geleden scoorde namens Inter Onder19 tegen Barcelona Onder19. Nu zeilde de bal rakelings naast, zoals ook de kopbal van Alex Plat, uit weer een vrije trap van Oristanio, centimeters langs de verkeerde kant van de paal zeilde. Vijf minuten voor rust viel de 2-0. Alex Plat verdedigde goed vooruit en zijn inspeelpass werd door Mühren met een hakje subtiel verlengd, waarna Van Mieghem zijn tweede maakte.

Achterin verdedigde het duo Damon Mirani/Brian Plat solide. Nadat Mirani vroeg in de tweede helft goed had ingegrepen kon het Volendamse publiek in de twaalfde minuut weer juichen. En net iets uitbundiger dan normaal, want Robert Mühren maakte zijn eerste competitiegoal voor de eigen supporters. Na zijn koele afronding nam hij een lange aanloop richting de Hekside en dook vervolgens in de armen van zijn dorpsgenoot Alex Plat, die de steekpass gaf op de spits (3-0). Mühren werkte zich een slag in de rondte en gooide enkele minuten alles in de strijd om vanaf de achterlijn Kaars te bedienen. Diens poging smoorde, maar Twigt schoof vervolgens de rebound in de hoek voor doelpunt nummer vier.

Het kon niet op, want wéér enkele minuten later zag Mühren van Mieghem diep gaan. De pass was op maat, de aanname subliem en de afronding evenzeer: 5-0. Ondertussen was Brian Plat geblesseerd uitgevallen, maar ging de aanvalsdrang van de FC onverminderd door. Schoten van Mühren en invaller Dyllandro Panka en Denso Kasius werden ternauwernood onschadelijk gemaakt door doelman Nijhuis, terwijl de ingevallen Boy Deul de bal naast schoof na een uitstekende combinatie.