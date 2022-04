FC Volendam kan voorsprong niet vasthouden

Totaal moegestreden en teleurgesteld, omdat voor de zesde keer niet was gewonnen, toog Robert Mühren na afloop van de 2-2 bij Jong PSV naar de meegereisde FC Volendam-supporters. Én ging het gesprek aan. Om de blijvende steun te vragen, voor de laatste vijf competitieduels. Door het gelijkspel op de zware en hobbelige Brabantse grasmat verloor de FC weliswaar Emmen weliswaar verder uit het oog (zes punten), maar is het gat met nummer drie Excelsior nog drie punten in Volendams voordeel.

Door Eddy Veerman

In de vorige wedstrijd tegen de Eindhovenaren was de ploeg van Jonk een periode lang dominant, maar uiteindelijk werd het nog spannend (3-2 winst). In tegenstelling tot de uitermate teleurstellend spelende basiself van afgelopen vrijdag voerde Jonk enkele wisselingen door. Franco Antonucci, die nog geen schim is van de Antonucci van het eerste seizoen, bleef op de bank, Gaetano Oristanio maakte daarvoor zijn opwachting. Benaissa Benamar maakte tegen TOP Oss aan de bal in de tweede helft duidelijk wat zijn potentie is, maar was drie dagen later niet fit genoeg om te beginnen in Eindhoven. Josh Flint begon op zijn positie. Dean James, die vrijdag als linksbenige op de rechterkant niks extra’s bracht, verkaste naar de bank. Achraf Douiri keerde terug in de basis. Derry John Murkin, die na een operatie maandenlang aan zijn herstel werkte, begon ook voor het eerst op de bank.

Net als vrijdag begon Volendam in de eerste minuten goed. Walid Ould-Chikh had na een afgeslagen corner een briljante individuele actie, maar schuins voor de doelman raakte hij diens lichaam. In de negende minuut werd er zonder bezieling verdedigd, wat leidde tot een kans van Jong PSV, door doelman Filip Stankovic verijdeld.

Een positieve ontwikkeling tussen de tiende en twintigste minuut, waarin weinig voor de doelen gebeurde, was dat Robert Mühren, weliswaar twee keer nét buitenspel, in stelling werd gebracht. De spits zag in de 27e minuut Bilal Ould-Chikh oprukken en die besloot het van zo’n 22 meter gewoon te proberen. Zijn doortastendheid leidde prompt tot de eerste voorsprong sinds tijden, want de bal en de vaart die werd meegegeven verrasten ook de keeper: 0-1.

In de 32e minuut was er een enorme domper voor Achraf Douiri. De tot rechtsback omgeschoolde speler, die enkele weken geleden al uitviel met een hamstringblessure, liep die nu weer op na een verdedigende sprint. Met tien man kreeg PSV een mogelijkheid via Vos, die over schoot. Even later benadeelde Filip Stankovic zijn ploeg. Bij de hoge bal die achter Josh Flint en Damon Mirani viel, stond dat verdedigingsduo ook niet helemaal goed, was PSV-spits Romero snel weg en omspeelde vervolgens doelman Stankovic. Terwijl de doorgelopen Flint en Mirani vanaf de doellijn Romero het scoren wilden beletten, besloot hun keeper een veel te risicovolle duik te nemen en vloerde daarmee Romero. Die benutte de toegekende penalty.

Vlak voor rust counterde Volendam gevaarlijk. Na de lange sprint met de bal van Oristanio belandde die bij Mühren, die niet met kracht kon afronden. Even later stak de Italiaan de spits weer weg, maar voordat die op de keeper afgaand een poging kon ondernemen, waagde PSV-verdediger Touré een sliding en daarmee haalde hij de bal weg. Aan de overkant werd Bakayoko gelanceerd en diens poging zeilde over.

Acht minuten na rust zorgde Oristanio voor de eerste dreiging aan Volendamse kant, waar men besloot wat vaker de lange bal te spelen. De Italiaan probeerde het in de korte hoek, zoals Bilal Ould-Chikh daarna ook deed na een uitstekende dribbel. Beide keren stond de PSV-doelman een goal in de weg. Maar in de corner na die laatste actie was hij kansloos: Van Mieghem bracht de bal in en Mühren – ontsnapt aan zijn bewaker – knikte binnen: 1-2. De ontlading was groot bij de Volendammer, die zo lang op zijn 24e goal moest wachten.

Maar een paar minuten later had de thuisclub de achterstand weer ongedaan gemaakt. Weer liep spits Romero (breed) weg en bewaker Flint hoopte hem buitenspel te zetten maar dat mislukte. Romero bleef koel en verschalkte Stankovic: 2-2. Halverwege de tweede helft kreeg Volendam een uitstekende gelegenheid om opnieuw op voorsprong te komen. Bij de counter was het drie-tegen-twee, maar de poging van Van Mieghem zoefde voorlangs. Aan de overkant stond Walid Ould-Chikh op de goede plaats om een Eindhovense doelkans te elimineren.

In het laatste kwartier kwam Jong PSV niet meer van het eigen doel af. Vijf minuten voor het einde werd Mike Eerdhuijzen net als tegen ADO Den Haag als breekijzer in gebracht, met zijn lengte. Het langdurige offensief leverde geen kansen op. De Volendammer won wel een kopduel bij de tweede paal maar toen stond er niemand op de juiste plek om af te ronden.