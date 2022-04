FC Volendam knokt zich naar verlossende zege op De Graafschap

De ontlading was tot overal in het dorp hoor- en voelbaar. Vlak nadat invaller Koen Blommestijn de verlossende 3-1 had binnen gevuurd, klonk het laatste fluitsignaal en renden net als even eerder de wisselspelers en rits geblesseerde spelers het veld in. Samen vierden ze de bevrijdende overwinning op De Graafschap. Bevrijdend, omdat de ploeg van trainer Wim Jonk al zes wedstrijden zonder zege was en de concurrentie steeds dichterbij kroop. Van die concurrenten leed Excelsior bovendien een gevoelige thuisnederlaag tegen Excelsior

Door Eddy Veerman

Ontlading bij FC Volendam. Foto FC Volendam Fred Rotgans

Volendam won dit seizoen pas één grote wedstrijd en dat was uit bij De Graafschap. Bij de ‘return’ was het vrijdagavond achterin weer dun bezaaid bij Volendam: Oskar Buur, Benaissa Benamar, Achraf Douiri ontbraken met blessures, inmiddels namen Derry-John Murkin en Brian Plat na lang blessureleed op de bank plaats. Walid Ould-Chikh moest daardoor van het middenveld af en als rechtsachter spelen.

In de tweede minuut kwam de thuisploeg goed weg, toen de bal met wat geluk voor de voeten van Jesse Schuurman kwam en zijn schuiver via een Volendams lichaam op de paal kwam. In de minuten daarna ging het spel aardig op en neer, zonder dat er zich kansen voordeden.

Rond het kwartier viel plots de 1-0. Na een inschattingsfout aan de zijkant bij de Doetinchemmers kon Robert Mühren de bal aan- en meteen – uitstekend – meenemen. Dat verschafte hem prompt een – nog lange – weg naar het doel. Schuins voor Jurjus bleef hij koel, schoot in en verschalkte de doelman.

Hoe broos het vertrouwen van de jonge en onervaren verdediging is, bleek halverwege de eerste helft. Bij een dieptebal van Van de Pavert kwamen Joshua Flint en de meespringende Jozhua Vertrouwd niet aan een echt duel toe, waarna de bal voor Kaandorp stuiterde en die haalde doeltreffend uit: 1-1.

Vlak nadat Gaetano Oristanio de bal rakelings had over gekopt, raakte Volendam wéér een speler kwijt: In de 31e minuut moest Walid Ould-Chikh met een blessure naar de kant en werd vervangen door Dean James. James kwam al snel goed weg, toen hij niet oplette en Schuurman de bal naast schoot. De Graafschap was de ploeg die de meeste druk kon ontwikkelen, mede omdat bepaalde spelers van FC Volendam nog steeds niet met de urgentie speelden die de huidige teleurstellende reeks vraagt.

Zes minuten voor rust was het voor de Volendammers weer even de adem inhouden, omdat Damon Mirani wilde wegwerken, maar de bal half raakte. Joey Konings kon daardoor uithalen, waarna Filip Stankovic goed redding bracht.

In de tweede helft kwam Volendam anders uit de kleedkamer dan dat het naar binnen ging. Hoewel op sommige momenten nog steeds het terugverdedigen te wensen overliet. In de tiende minuut moest de uitstekende ingreep van Damon Mirani symbolisch worden voor de strijdvaardigheid. Hij veroverde de bal, Bilal Ould Chikh versnelde bij de één-één-situatie aan de rechterkant, zette voor en Daryl van Mieghem beroerde de bal net genoeg om de 2-1 binnen te werken.

Bijna op het uur was er de rentree van Derry John Murkin, zijn eerste minuten pas van dit seizoen. Alex Plat kwam tegelijkertijd voor Kevin Visser en Franco Antonucci loste Van Mieghem af. Enkele minuten later deed zich een hachelijk moment voor in de doelmond van de thuisploeg: bij een hoekschop kopte Opoku in en stond Mirani op de doellijn om daar zijn keeper te assisteren.

Een minuut later kreeg Robert Mühren een grote kans om de marge te vergroten, maar de spits wachtte te lang met afronden en zag Jurjus vervolgens in de korte hoek redding brengen. Daarna werd de druk goed opgevoerd en dacht Mühren weer een kans te krijgen, maar de vlag ging omhoog. De aangever van het tweede doelpunt, Bilal Ould-Chikh, bleek vervolgens net als zijn broer de wedstrijd niet af te kunnen maken: in de zeventigste minuut viel ook hij geblesseerd uit.

De Graafschap haalde vooral dreiging uit hoekschoppen, vanwege de lengte van een aantal spelers. Volendam zette minder druk, maar kwam er een keer gevaarlijk uit. Oristanio gebruikte goed het lichaam en legde de bal terug op Antonucci, maar die schoot naast. Direct daarna was Oristanio aan de andere kant ook nuttig met storen, alleen verzuimde hij de bal mee te geven aan de spurtende en op doel aflopende Dean James.

In de 86e minuut was er een miraculeuze ontsnapping voor Volendam. Flint werd te gemakkelijk afgetroefd door invaller Sam Hendriks en vervolgens werd de bal drie keer ingeschoten, maar met kunst- en vliegwerk door verschillende mensen voor de doellijn weggewerkt. Aan de overkant had Martijn Kaars zijn ploeg in de 90e minuut kunnen verlossen, maar weggestoken door Antonucci schoot hij over. In de slotminuut viel alsnog de 3-1. Antonucci ging er van door en bediende de meegelopen invaller Koen Blommestijn, die na een schaar verwoestend uithaalde