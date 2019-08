Ploeg Jonk schept levensgrote kansen, maar beloont zichzelf niet

FC Volendam krijgt lesje in effectiviteit

,,Dit was niet volgens de verhoudingen in het veld, we hebben vaak onder druk gestaan”, beaamde Graafschap-trainer Mike Snoei na de 3-0 zege van zijn ploeg op de Vijverberg. Ook de nieuwe man in Doetinchem maakte kennis met de energieke speelstijl van FC Volendam, dat één wezenlijk ding naliet: zichzelf belonen. ,,Dus winnen zij verdiend”, erkende ook collega Wim Jonk na diens eerste nederlaag als nieuwe trainer.

Drie keer veerden Jonk en de staf van de FC vanaf de bank op, telden ze ‘m wellicht al. Maar de levensgrote kansen van Jari Vlak (bij 0-0) en meteen na rust van Derry John Murkin en Noah Fadiga (bij 1-0) leverden geen goals op. ,,En De Graafschap drukte wel op belangrijke momenten af”, stelde Jonk vast. Dat bracht het cijfermatige verschil. ,,Maar qua veldspel deden we niet onder voor De Graafschap”, baalde Mike Eerdhuijzen na afloop. De negentienjarige – net voor Oranje Onder 20 opgeroepen centrale verdediger – had zojuist het verschil gevoeld tussen Derde Divisie en Eerste Divisie. Het sluw zijn in de duels, het durven de ruimte in te gaan met de bal aan de voet. Want die ruimte lag er voor de jonge Volendammer, maar werd niet altijd benut.

Desalniettemin speelden de bezoekers gedurfd op De Vijverberg, (ver)stoorden regelmatig met succes de opbouw van de thuisploeg en zowel in delen van de eerste helft en zeker ook de tweede domineerden op de Vijverberg. Dat de kansen niet werden benut en Volendam vergeefs twee penalties claimde (Vlak werd geduwd en El Azzouzi gehaakt), kwam de ploeg van Jonk duur te staan.

Het deed geen recht aan de (kansen)verhouding in de gehele wedstrijd. ,,Als we meteen na rust de gelijkmaker scoren (Derry John Murkin had een opgelegde kans daartoe maar maaide over de bal heen, red.), dan gaan we er overheen ook”, was Jonk stellig.

Twee keer niet alert zijn aan de linkerkant stelde Graafschap-rechtsback Leeroy Owusu in staat twee snelle voortzettingen te leveren die tot goals leidden van Stef Nijland en Ralf Seuntjes (Marco Tol en Eerdhuijzen waren hem kwijt). Volendam bleef voetballen, maar voelde dat het zelf maar niet tot scoren kon komen en aan de andere kant redde doelman Nordin Bakker enkele keren heel knap, maar liet hij ook een aantal ballen los, wat mede tot de 3-0 leidde.

Dergelijke momenten (net als de slippertjes van Eerdhuijzen) horen bij het groeiproces van jeugdige spelers. ,,Ik heb heel veel goede dingen gezien”, besloot Jonk met een compliment. De uitwedstrijd tegen de koploper leverde uitstekend lesmateriaal op.

Foto: Derry John Murkin: mist opgelegde kans op aansluitingstreffer