FC Volendam laat het na om te scoren

Dat het vrijdagavond bij FC Volendam-Jong FC Utrecht in 0-1 eindigde, mocht een mirakel heten. Beide ploegen waren dicht bij een reeks doelpunten, maar de kansen voor de thuisclub waren absoluut groter. Bovendien kwam de ploeg van trainer Wim Jonk tien minuten na rust tegen tien man te staan, toen Alou in de 53e minuut de rode kaart kreeg na een overtreding van achter op Boy Deul.

Door Eddy Veerman

Volendam liet in de eerste 25 minuten wervelend spel zien en Martijn Kaars, Ibrahim El Kadiri en Jari Vlak (na een prachtige pass van Mike Eerdhuijzen en dito aanname van Vlak) hadden de openingstreffer kunnen en moeten maken. Een counter van Utrecht (dat twee keer Nordin Bakker in de weg zag liggen en de lat raakte) betekende tien minuten na de rode kaart de 0-1, waarbij Volendam naïef verdedigde. Martijn Kaars had daarvoor en daarna nog een mooie kans, Zakkaria Antonucci en Marco Tol mogelijkheden met een kopbal, Franco Antonucci een vrije trap op randje zestien, maar de goal wilde niet vallen voor de thuisclub. ,,We hebben Utrecht in het eerste deel overrompeld en waren dominant, kregen meerdere scoringskansen, maar haalden daar niet het voordeel uit. Zo zeker als we in die fase aan de bal waren, daar was het na de tegengoal regelmatig minder overtuigend. En dat tegendoelpunt, die voortkomt uit een hoekschop van onszelf, mag nooit zo vallen terwijl je een man meer hebt. Tegen tien man moet je geduld hebben, maar wel de bal in hoog tempo van kant naar kant laten gaan, zodat er ergens rond de zestien een keer Jari of Franco (hij viel in, red.) vrij komt. Maar we werden toch te vaak onrustig. Tegen tien man moet er altijd twintig procent bij. Dat doen zij ook”, aldus Jonk. ,,Hier hadden we echt meer van verwacht. We moeten écht zakelijker worden, zowel bij de kansen als op een aantal verdedigende momenten.”

,,We hebben zes honderdprocent-kansen gehad, maar niet één gemaakt. Het leek daarna wel of elf-tegen-elf ons beter af ging”, concludeerde Alex Plat. ,,Het is een ander spelletje, tegen tien man spelen. Nu gingen wij vaak te gehaast spelen, helemaal na de 0-1. Met teveel ballen voor de pot gooien, daar haalden we geen kansen uit. Op andere momenten speelden we het wel goed uit, maar de goal wilde niet vallen.” In de aanloop naar de 0-1 greep Plat in om de bal te veroveren, maar verloor die in tweede instantie en vervolgens bleek Utrecht sneller in de omschakeling. ,,Ik wil de beelden wel terug zien, want daar ging het aan onze kant niet goed. Gelukkig hebben we dinsdag weer een thuiswedstrijd.”