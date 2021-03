FC Volendam laat tegen NAC zien waartoe het in staat is

Bijna op de dag af nadat FC Volendam drie maanden geleden in Breda – mede door een arbitrale misser – een prachtige reeks tot stilstand komen (3-0 nederlaag), deelde het NAC zelf een gevoelige tik uit. In eigen dorp liet de ploeg van trainer Wim Jonk (eindelijk) het grootste deel van de wedstrijd zien waartoe het in staat is: 2-1.

Door Eddy Veerman

Met die aanwezige potentie leek het dit seizoen een rol te gaan spelen – en die promotie-ambitie sprak de club ook uit – om de bovenste plaatsen, maar na dat frustrerende avondje in Brabant, op de laatste speeldag van 2020, volgden maanden met zeer wisselvallige prestaties en wispelturig spel. De jonkies van Jonk slaagden er niet in om twee keer per week – want zo vol was het programma – de hoog neergelegde lat aan te tikken. Niet alleen de lage gemiddelde leeftijd en het gebrek aan ervaring speelt daarbij een rol, maar ook het feit dat de ploeg leiders ontbeert en er dus ook geen sprake van gezonde hiërarchie is.

Daarnaast hikte FC Volendam tegen het hoge verwachtingspatroon aan, dat het zichzelf had opgelegd, maar dat ook door de fantastische serie in de eerste seizoenshelft was ontstaan. Derry John Murkin was er de avond van de wending – uit bij NAC – niet bij vanwege een blessure. ,,Die wedstrijd speelden we redelijk en als we die penalty hadden gekregen, hadden we die wedstrijd gewonnen, zo voelde dat toen. Na de winterstop was het inderdaad wisselvallig. Vanavond speelden we een volwassen wedstrijd, maar het is zeker zo dat in de afgelopen maanden de koppies soms te snel naar beneden gingen. Dat zit niet in mij, ik wil niet opgeven en probeer ook jongens op te peppen. Het is een mentale kwestie. We hebben er al enkele keren gesprekken over gevoerd.”

,,Ook na de wedstrijd van afgelopen maandag tegen NEC hebben we samen gesproken. Want dat was niet goed, er was weinig beweging, waardoor het voor ons als laatste linie lastig was om de flow er in te brengen.”

Vier dagen later was het anders, kwam het om de tweede promotieplaats strijdende NAC er in de eerste helft niet aan te pas. Via een vloeiend lopende aanval werd het al na negen minuten 1-0. Alex Plat stuurde Boy Deul (die op rechts begon in de plaats van Zakaria El Azzouzi) weg en diens pass werd door Samuele Mulattieri binnengewerkt. NAC-trainer Maurice Steijn, die een overtreding voorafgaand had gezien – liet zich tot twee keer toe gaan richting de arbitrage en mocht met rood vertrekken.

De Italiaanse spits van Volendam schoot bij een volgende kans tegen een verdediger op en kopte de bal uit een voorzet van Ibrahim el Kadiri rakelings over. Micky van de Ven had na een uitstekende verdedigende ingreep ook de kans op 2-0, maar zocht op het laatste moment – vergeefs – een medespeler in plaats van zelf af te ronden.

In de tweede helft liet Mulattieri meteen een mogelijkheid onbenut en verdedigde de thuisclub twee keer heel naïef, waarbij het één keer – door El Allouchi – werd afgestraft: 1-1. Maar Volendam pakte de draad op en daar waar Deul alleen op de keeper afgaand niet scoorde, werd het even later wel 2-1. Samir Ben Salam lanceerde eerst Denso Kasius op rechts en toen diens voorzet aan de andere kant belandde en de bal vanuit links werd ingebracht, kon Ben Salam de bal in het lege doel schuiven. Vervolgens hadden Mulattieri (meerdere keren), Martijn Kaars en Franco Antonucci de score naar veel hoger kunnen tillen, maar het afronden bleek een opgave. NAC kreeg één kans, maar de kopbal van Azarkan werd gepakt door Joey Roggeveen.

De man van de assist op de tweede goal – Murkin – wilde vlak voor tijd vanwege pijntjes gewisseld worden, maar de drie toegestane wisselmomenten waren al geweest. ,,Even doorbijten dus”, lachte de geboren Engelsman. ,,De meeste jongens hebben dit, zoveel wedstrijden in korte tijd, nog nooit meegemaakt omdat we net betaald voetbal spelen. Laatst hadden we vier wedstrijden in twaalf dagen, dat voelde ik echt wel in mijn benen.”

,,Tegenstanders houden echt rekening met ons, dat merk je wel. Wij proberen altijd ons eigen spel te spelen, maar tegen sommige tegenstanders, die het klein maken of inzakken, is dat lastig. Dan moet je geduld hebben en je positiespel blijven spelen, maar dat lukt dus niet continue.”

Onder de noemer ‘meest verwachte doelpunten’ staat FC Volendam bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Dat betekent dat we de meeste kansen en mogelijkheden creëren, onze trainers zijn erg van de statistieken en benoemen dat vaak. Ook in deze wedstrijd tegen NAC hadden we veel ruimte: als we het wat rustiger uitspelen, hadden we nu ook vijf goals kunnen maken. Daar moeten we dus ook aan werken, zodat we groeien naar een goede vorm en met vertrouwen de nacompetitie in gaan.”

FC Volendam: Joey Roggeveen; Mohamed Betti (54’ Denso Kasius), Marco Tol, Micky van de Ven, Derry John Murkin; Samir Ben Sallam (85’ Zakaria El Azzouzi), Alex Plat (70’ Calvin Twigt), Francesco Antonucci; Boy Deul, Samuele Mulattieri, Ibrahim El Kadiri (54’ Martijn Kaars).

NAC Breda: Nick Olij; Robin Schouten, Dion Malone, Ramon Hendriks, Michaël Maria (77’ Sidney van Hooijdonk); Lewis Fiorini (60’ Nick Venema), Anco Jansen (85’ Colin Rosler), Thom Haye; Kaj de Rooij (77’ Marouan Azarkan), Mario Bilate, Mounir El Allouchi.