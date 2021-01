FC Volendam loopt tegen grootste thuisnederlaag aan

Na de fantastische eerste helft tegen PSV, waarin FC Volendam zichzelf vergat te belonen met een gigantische bekerstunt, leed de ploeg van trainer Wim Jonk daags later op datzelfde veld de grootste thuisnederlaag van het seizoen, tegen De Graafschap: 1-4.

Door Eddy Veerman

Ten opzichte van die dinsdagavond vol ‘FC-voetbalpropaganda’ tegen het grote PSV, ontbrak de zieke Marco Tol en een andere verrassing was dat Nick Doodeman wel op het wedstrijdformulier stond, maar niet mocht beginnen. Zaterdag was de complete ploeg en staf getest op corona en het bleek dat de test van Doodeman in die paar uur zoek was geraakt. ,,Het is ongelofelijk dat dat kan, maar dat er dan ook geen uitzondering wordt gemaakt, is onbegrijpelijk. Het ligt buiten onze macht”, doelde een teleurgestelde Wim Jonk op het feit dat er dan ook geen sneltest mag worden afgenomen en een speler in zo’n situatie niet mag worden opgesteld van de KNVB.

Franco Antonucci was fit, maar niet om een hele wedstrijd te spelen, dus hij begon op de bank. De deze week gehuurde Denso Kasius (voor anderhalf seizoen van FC Utrecht) werd meteen als rechtsback neergezet. De Doetinchemmers verloren al snel Rick Dekker en vlak voor rust ook spits Ralf Seuntjens door blessures. De bezoekers waren uit op één ding: revanche voor de 2-5 nederlaag van eerder dit seizoen. Met ijzeren discipline werd – vooruit – verdedigd. Joey Konings werd gekoppeld aan Micky van de Ven, die nauwelijks de kans kreeg op te komen.

‘Laat de bal gaan, tik tik’, riep Wim Jonk vanuit de dug-out. Het baltempo lag niet zo hoog als dinsdag tegen PSV. ,,En de kansen om de bal slim achter de verdediging van De Graafschap te leggen, waren er zeker”, zag Wim Jonk. Maar het snel scannen van de omgeving en zien van de mogelijkheden liet deze zondagmiddag ook vaak te wensen over. ,,Toch voetbalden we niet slecht en kregen voor rust twee grote kansen.”

De eerste ontstond uit een prachtige één-twee van Alex Plat en Samuele Mulattieri. Plat verscheen alleen voor de doelman, liftte de bal eroverheen, maar ook over de lat. Vervolgens viel de openingstreffer aan de overkant, toen Graafschap-verdediger Jasper van Heertum mee naar voren ging en niet werd verdedigd bij een te gemakkelijk gegeven voorzet van de zijkant (0-1). Volendam liep weer tegen zijn probleem van de laatste maanden op: moeilijk tot scoren kunnen komen. Een bal van Mulattieri werd door Van de Pavert van de doellijn gekopt, maar Volendam had de rust in moeten gaan met een 1-1 stand. Kasius legde de bal wel een keer uitstekend achter de Doetinchemse defensie en El Azzouzi kreeg de levensgrote kans, omdat De Boer niet uitkwam. De aanvaller schampte de bal slechts. ,,Die had moeten zitten”, bemerkte zijn trainer, die een identieke situatie voor de tegenpartij in de eerste minuut ná rust juist wel omgezet zag worden in een doelpunt. Pass van achteruit, invaller Opoku liet Brian Plat zijn hielen zien en Joey Roggeveen kwam niet uit zijn doel. Wat El Azzouzi naliet, deed Opoku wel: 0-2.

,,Het gaat weer om details en die details zijn beslissend in het topvoetbal. Bij de eerste goal staat het centrum niet goed, bij de tweede had onze keeper uit moeten komen. Terwijl je dan net een verhaal gehouden hebt in de rust, over de mogelijkheden, dat kan dan de prullenbak in. En de derde goal is weer een gebrek aan alertheid bij die korte corner. Wéér die details”, doelde Jonk op het moment dat El Azzouzi niet oplette toen Lelieveld zich aanbood: diens voorzet werd afgeslagen, waarna de poging van Van Heertum van richting werd veranderd en 0-3 betekende.

Opeens kwam Volendam tot scoren: Kasius zette voor en Martijn Kaars zag de bal via binnenkant paal binnenvallen. Met die snelle tegengoal en het inbrengen van onder meer Antonucci zat er misschien een inhaalrace in. Maar het zich meer terugtrekkende De Graafschap – bij wie je het schreeuwend coachen over het hele veld hoorde – liet nauwelijks een meter ‘lopen’. In een Doetinchemse counter hield Roggeveen op uitstekende wijze Joey Konings van scoren. Maar hij was kansloos toen Micky van de Ven op zijn eigen kracht (versnellen vanuit stilstand) werd geklopt door invaller Van Mieghem. Die legde de bal terug op de meegekomen Neghli: 1-4.

In de resterende tijd werd een kopbal van Van de Ven van de doellijn gehaald en mikte Mulattieri na een prachtige balaanname in scoringspositie rakelings naast de kruising. ,,Wij kunnen een ritme spelen, dat voor tegenstanders moeilijk te belopen is. Maar kun je dat ritme continue opbrengen? En kun je dan de concentratie constant vasthouden, zodat je zo weinig mogelijk fouten maakt? Wat dat laatste betreft, op die momenten loerde PSV en dat deed De Graafschap ook”, analyseerde Wim Jonk na afloop. Wat dat betreft moet hij concluderen dat zijn ploeg – qua stabiliteit – nog niet de volgende stap maakt. Daar moet het aan schaven op weg naar de nacompetitie.

FC Volendam: Joey Roggeveen; Denso Kasius (78' Mohamed Betti), Brian Plat, Micky van de Ven, Derry John Murkin; Boy Deul, Alex Plat, Samir Ben Sallam (60' Dean James); Martijn Kaars (60' Francesco Antonucci), Samuele Mulattieri, Zakaria El Azzouzi (68' Giannis Iatroudis).

De Graafschap: Rody de Boer; Julian Lelieveld, Jesper van Heertum, Toine van Huizen, Ted van de Pavert, Jordy Tutuarima; Rick Dekker (4' Jesse Schuurman), Danny Verbeek (68' Camiel Neghli), Elmo Lieftink; Ralf Seuntjens (44' Jonhatan Opoku), Joey Konings (68' Daryl van Mieghem).