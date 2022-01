FC Volendam loopt uit door benauwde zege

FC Volendam is als koploper van de Keuken Kampioen Divisie weggelopen van twee naaste belagers. Dankzij wéér een benauwde zege – 0-1 bij MVV Maastricht – werd het gat met Excelsior en ADO Den Haag, die beide verloren, vergroot. Met de overwinning – de tiende van dit seizoen met slechts één goal verschil – evenaarde de ploeg van trainer Wim Jonk het decennia oude clubrecord: 21 wedstrijden zonder nederlaag

Door Eddy Veerman

FC Volendam loopt uit Foto Fred Rotgans

Streep door de rekening was dat Franco Antonucci ziek wakker werd en zich af moest melden. Daarop werd Gaetano Oristanio weer op het middenveld gezet en maakte Bilal Ould-Chikh zijn basisdebuut als rechtsbuiten. Daryl van Mieghem startte op links, waar ook Mike Eerdhuijzen (als linksachter) zijn opwachting in de basis maakte.

In de openingsfase waren de bezoekers heel zuinig op het balbezit. In de negende minuut ontstond zo al de eerste grote kans voor de Volendammers. Van Mieghem werd op links weggestuurd en leverde een uitstekende voorzet af op Robert Mühren. De spits kopte richting de korte hoek in plaats van tegendraads en daar had de Maastrichtse keeper ook op gehoopt en gerekend. Een paar minuten later drong de thuisclub gevaarlijk de zestien van Volendam binnen, maar Walid Ould-Chikh kon er net op tijd een voet tussen krijgen.

Meteen daarna was Volendam weer kansrijk. Bilal Ould-Chikh, die meteen dreigend was met zijn acties, had een subtiel steekballetje richting Oristanio, maar de Italiaan stuitte van dichtbij op de keeper. Zo had de FC duidelijk de wedstrijd onder controle. Hoewel MVV er tussentijds nog een keer gevaarlijk uit kwam, wat maar net goed afliep. Halverwege dook Oristanio weer op in het strafschopgebied en werd zijn balletje richting Mühren doorzien.

Tien minuten voor rust deed zich een nieuwe kans voor. Via Mühren werd de ene broer – Walid Ould-Chikh – aan het lopen gezet en hij speelde de andere broer – Bilal – vrij, maar die kwam onder tijdsdruk tot een schot dat over het doel ging. Op slag van rust was er vooral slordigheid en bood FC de thuisclub twee kansen, waarbij doelman Filip Stankovic goed redde.

Die onnauwkeurigheid viel meteen na rust weer te noteren, toen Boy Deul en Eerdhuijzen een miscommunicatie hadden en Zegers in goede positie kwam om wellicht de scoren te openen. Damon Mirani stond in de baan van de Limburgse poging en kopte de bal tot corner. MVV zette wat hoger druk en bij Volendam werd het in de opbouw van kwaad tot erger, waarbij het na een miskleun van Deul met de schrik vrij kwam.

Wim Jonk voerde enkele wissels door en haalde Oristanio en Van Mieghem naar de kant. Alex Plat kwam binnen de lijnen en die zorgde dat het ritme aan de bal omhoog ging. Toen de Volendammer zelf aan de bal versnelde, speelde hij dorpsgenoot Mühren in en die loste een voorzetje van vanaf de achterlijn. MVV werkte de bal weg en die kwam voor de voeten van Walid Ouldh-Chikh. De middenvelder deed alsof hij schoot en kapte de verdedigers uit, om met links droog en knap af te ronden: 0-1.

Een kwartier voor tijd gingen de gebroeders Ould-Chikh en Mike Eerdhuijzen naar de kant: Samir Ben Sallam, Ibrahim el Kadiri en Josh Flint kwamen binnen de lijnen. In de 79e minuut lonkte de 0-2, maar Mühren zag de vrijlopende Deul niet in zijn rechter ooghoek. Een paar minuten later vonden de twee dertigers elkaar wel en zag Deul na een één-twee zijn schot rakelings naast gaan. In de slotfase beperkte Volendam zich tot het wegrammen van de bal en kwam het twee keer goed weg, onder meer bij een poging van Blummel.

