FC Volendam loopt uit na zinderende ontknoping

Robert Mühren en Damon Mirani vielen elkaar opgelucht in de armen toen AZ-invaller Misha Engel een uitgelezen kans had om Jong AZ diep in de extra tijd nog naast FC Volendam te schieten, maar miste. Twee minuten later werd doelman Filip Stankovic na het laatste fluitsignaal bedolven onder de medespelers, want hij redde vlak daarvoor bij een penalty. En het kon niet op voor FC Volendam, want de ploeg van trainer Wim Jonk verstevigde zijn koppositie. Het won voor de elfde keer dit seizoen met één goal verschil (2-1 van Jong AZ), terwijl de naaste belagers FC Emmen (0-0) en ADO Den Haag (2-3 verlies) punten morsten.

Door Eddy Veerman

Positieve constatering van de eerste helft was, dat de thuisclub na de slechte wedstrijd die het maandag op de mat had gelegd in Kerkrade tegen Roda JC, een reeks kansen creëerde. Alleen bleef het maar op één doelpunt steken, dat ook vroeg in de wedstrijd viel. Eerst was er nog de onrust bij een Alkmaarse corner, waarbij het doel van Filip Stankovic met kunst- en vliegwerk schoon bleef.In de negende minuut zette Walid Ould-Chikh uitstekend door aan de rechterkant en hij hield oog voor de vrije medespelers in het strafschopgebied, zoals broer Bilal. Die schoof de bal vervolgens langs de Jong AZ-doelman, voor 1-0.Die voorsprong behield Volendam, bij wie in de reeks afwezigen ook Franco Antonucci niet beschikbaar was, slechts vijf minuten. Toen werd door Walid Ould-Chikh en Dean James veel te slap het duel aangegaan, wat Mohammed Taabouni de tijd en ruimte bood om een hoek uit te zoeken en de gelijkmaker te scoren. Daarna ontvouwde zich een interessant half uur, weliswaar zonder goals. Beide ploegen zetten hoog druk en loerden op het moment waarop de tegenstander nog meer kon worden opgejaagd, zodat er foutjes bij het afspelen ontstonden.Volendam moest geduldig de bal rond laten gaan en wachtte tot er een gaatje was in het compacte Alkmaarse geheel. Volendam kwam er meerdere keren overheen op de flanken, maar telkens werd het doel bij het afronden te hoog gezocht. Onder meer bij mooie mogelijkheden van Boy Deul, Gaeteano Oristanio, Bilal Ould-Chikh en Robert Mühren. Vlak voor rust had Walid Ould-Chikh weer een ijzersterke rush aan de bal en gaf hij de bal goed mee aan Daryl van Mieghem. Die had een hele goede kans, maar kwam tot een punter zonder gevaar voor doelman Westerveld.Na rust kwam Benaissa Benamar niet meer uit de kleedkamer en was Josh Flint zijn vervanger. Volendam zette direct druk en dat loonde al in de tweede minuut. Eerst punterde Mühren op de keeper en even later stuiterde de bal bij een corner door de Alkmaarse defensie en werkte Damon Mirani de bal in de touwen: 2-1. Meteen werd er druk gezet en leek Mühren Walid Ould-Chikh weg te sturen, maar die kwam net tekort om af te kunnen ronden.Rond het uur brak er een mindere periode aan bij de thuisclub, met slordigheid in de keuzes aan de bal. Twintig minuten voor tijd was dat hersteld en moest Jong AZ weer vaker achter Volendam aan lopen. Dat leidde bij een corner tot dreiging, waarbij de bal onbereikbaar voor doelman Westerveld op de paal belandde.Ondertussen werden enkele wissels doorgevoerd. Zo kwam onder meer Alex Plat in het veld, die vrij snel balverlies leed en dat leidde tot dreiging en een schot van Taabouni, die door Stankovic in twee instanties kon worden gepakt. In de 82e minuut kwam Plat zelf vrij in het vijandelijke strafschopgebied en liet een uitstekend schot los, welke door Westerveld maar net tot corner kon worden verwerkt.In het rijtje onbegrijpelijke keuzes kon ook de bal van de tot dan stoïcijns spelende Flint, die in het strafschopgebied in plaats van hard weg te werken zijn ploeggenoot dichtbij zocht. Zowel Mirani als invaller Sjors Kramer rekenden daar niet op en Kramer wilde proberen de bal te heroveren, waarbij Van Brederode zich prachtig liet vallen en de scheidsrechter naar de stip wees. Een enorme deceptie dreigde voor Volendam, maar Filip Stankovic ontpopte zich letterlijk en figuurlijk tot redder, door de penalty van Peer Koopmeiners te stoppen. In de corner die volgde had hij bovendien een uitstekende reflex op de kopbal van Lewis Schouten. Het werd nog billenknijpen, want Jong AZ was nóg een keer heel dicht bij de gelijkmaker. Maar tot opluchting van alles wat Volendam was, schoot Engel mis.