FC Volendam maakt er weer zes

FC Volendam heeft het laag geklasseerde FC Den Bosch naar een 6-0 nederlaag gespeeld. ,,Na een goed begin werden we weer iets passiever, dan kunnen zij ook van kant naar kant spelen en met lopende mensen gevaarlijk worden. Maar na rust veroverden we de ballen op de juiste momenten en maakten via snel positiespel enkele mooie goals”, zag trainer Wim Jonk.

Door Eddy Veerman

Opvallende naam in zijn basisploeg was die van Alex Plat. De 22-jarige middenvelder werd afgelopen week met een groot drama geconfronteerd. Een dag voor de wedstrijd werd zijn plots overleden vader begraven. In de indrukwekkende erehaag in de Schoolstraat namen ook spelers, staf en medewerkers van de FC plaats. ,,Alex koos er donderdagmorgen voor mee te trainen en wilde spelen. En hij speelde, met name in de tweede helft, heel goed. Bewonderenswaardig”, zei zijn trainer na afloop.

De thuisclub leek de wedstrijd snel te beslissen. Na de fantastische goal van Samuele Mulattieri – versnellen en met rechts de bal in de bovenhoek knallen – had Franco Antonucci de 2-0 moeten maken, maar alleen voor de keeper schoot hij niet met precisie. Even later gaf Mulattieri de bal mee aan de sprintende Martijn Kaars, die was niet zelfzuchtig en bediende Nick Doodeman voor de tweede treffer.

Daarna nam Volendam ietwat gas terug en werden de Brabanders wat brutaler aan de bal. Dat leidde drie keer tot serieuze dreiging, maar geen goal. In de laatste fase naar de rust toe mikte Antonucci twee keer net naast en belandde een wippertje van Kaars, op aangeven van Plat, op de paal. Datzelfde lot had een pegel van Antonucci na rust, na een mooie aanval over meerdere schijven.

Dat was één van de vele snel uitgevoerde omschakelmomenten die zou volgen en ‘slechts’ tot nog vier doelpunten zou leiden. De naar de linksback-plaats verhuisde Micky van de Ven kreeg een assist (Doodeman 3-0) en een imponerend doelpunt (rush en uithaal in de bovenhoek) achter zijn naam. Daarnaast bereidde Antonucci twee doelpunten voor: de eerste als profvoetballer voor invaller Dylandro Panka en Jari Vlak kapte na het steekballetje van de Belg een tegenstander uit en joeg er ook eentje langs de Brabantse keeper. Daarnaast waren er nog grote kansen voor een andere invaller Giannis Iatroudis en Panka.

FC Volendam: Joey Roggeveen; Mohamed Betti, Marco Tol, Micky van de Ven, Dean James (65' Zakaria El Azzouzi); Alex Plat (75' Jari Vlak), Francesco Antonucci, Boy Deul; Nick Doodeman (75' Dyllandro Panka), Samuele Mulattieri (65' Giannis Iatroudis), Martijn Kaars (65' Mike Eerdhuijzen).

FC Den Bosch: Wouter van der Steen; Declan Lambert, Christophe van Zutphen, Frank Sturing (71' Junior van der Velden), Jorn van Hedel (70' Paco van Moorsel); Kevin Felida, Ringo Meerveld (81' Don Bolsius), Steven van der Heijden; Rik Mulders (81' Robin Voets), Jizz Hornkamp, Ryan Trotman (46' Dhoraso Klas).