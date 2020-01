FC Volendam maakt het weer héél spannend

Het is ongemeen spannend bovenin de Eerste Divisie en FC Volendam voert die spanning op door in 2020 door te blijven gaan met winnen. Net als een week eerder tegen Jong PSV speelde de ploeg van trainer Wim Jonk in het diepe zuiden een moeizame wedstrijd. Maar ook Roda JC ging door de knieën: 2-3.

Door Eddy Veerman

In Kerkrade kon Volendam compleet aan de start verschijnen: Jari Vlak en Micky van de Ven (vorige week griep) keerden terug in de basis, Martijn Kaars begon daar ook in, Boy Deul startte op de bank. Het duurde lang voordat er echte dreiging te noteren viel. ,,We hanteerden zeker de eerste twintig minuten gewoon een te laag tempo en kregen daardoor te weinig onze middenvelders vrij”, zei aanvoerder Kevin Visser. Rond de twintigste minuut kwamen de bezoekers wel goed door, zag Jari Vlak zijn inzet gekeerd door Tom Muyters en in de rebound mikte Fransesco Antonucci op de paal. Dat lot was het schot van Nick Doodeman later ook beschoren en Derry John Murkin raakte van dichtbij in kansrijke positie de bal volledig verkeerd. ,,We hadden in de eerste helft meer goals moeten maken”, merkte Wim Jonk naderhand op.

Het werd ‘slechts’ 0-1, toen Kaars na een steekbal van Antonucci goed zijn lichaam tussen tegenstander en bal hield en beheerst afrondde. ,,Bij vlagen was het goed, maar vaak waren we slordig in de keuzes. Em lieten we bij het spelen van de beste bal regelmatig die juiste keuze een fractie van een seconde voorbij gaan”, zag Jonk. ,,En we kwamen slecht de kleedkamer uit.”

Roda begon anders, zette twee spitsen op de twee centrale verdedigers. Daar werd te laat op geanticipeerd door de Volendamse spelers en dat resulteerde in een snelle 1-1, toen Van de Ven de bal wegkopte, precies voor de voeten van Cotán. Even later werd het 1-2, toen een half verwerkt schot van Murkin door Jari Vlak werd ingebracht en randje buitenspel door Kaars werd binnengewerkt. Maar die voorsprong werd ook teniet gedaan, toen Noah Fadiga de bal verspeelde en Van de Ven over de bal heen maaide. Croux profiteerde.

Fadiga werd naar de kant gehaald (Betti kwam op rechtsback) en Boy Deul viel – net als Marco Tol – in. Deul zou de beslissende actie maken, na een versnelling en technisch hoogstandje bereikte hij Murkin voor 2-3. Volendam maakte daarna ook weer fouten, maar de ploeg bleef voetballen, kreeg veel ruimte én mogelijkheden op meer, maar speelde het telkens nét niet goed uit. Het bleef daardoor – Ugo schoot kiezelhard op de paal voor de thuisclub – tot het laatst spannend.

FC Volendam: Nordin Bakker, Noah Fadiga (69’ Mohamed Betti), Kevin Visser, Micky van de Ven, Gijs Smal, Alex Plat, Nick Doodeman (69’ Boy Deul), Jari Vlak (80’ Marco Tol), Martijn Kaars, Francesco Antonucci, Derry John Murkin.

Stand aan kop Keuken Kampioen Divisie:

1. SC Cambuur 23 15 3 5 48 54-22

2. Jong Ajax 23 14 5 4 47 59-29

3. Graafschap 23 12 10 1 46 48-22

4. Volendam + 23 14 4 5 46 46-35

5. NAC Breda + 22 11 5 6 38 35-22

6. Go Ahead 22 9 11 2 38 39-27

7. Excelsior 22 10 6 6 36 45-40