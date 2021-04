FC Volendam met eigen wapens bestreden

Op het veld was er al sprake van flinke ontlading en even later klonk nog eens luid gejuich uit de kleedkamer van Cambuur. De ploeg van Robert Mühren zette een grote stap richting het kampioenschap van de eerste divisie: de achtervolgers verspeelden punten en Cambuur nam zelf op vakkundige wijze de lastige horde ‘FC Volendam’ (0-3), waarover het de laatste twee keer was gestruikeld.

Door Eddy Veerman

,,Vooral na vorige week (3-1 verlies tegen Roda, red.) is dit héél belangrijk voor ons”, zei Mühren, toen hij even later naar buiten kwam. ,,We wisten dat het twee moeilijke wedstrijden zouden worden. Als je hier dan zó overtuigend wint, met een goede mix van hoog- en laag druk zetten, dat is top. In de eerste helft hebben we er bizar veel energie in gelegd, dat voelde ik aan het einde wel.”

,,Bij ons thuis won Volendam twee keer op dezelfde manier als dat wij het nu deden: ze zakten wat in, lieten het spel aan ons en wachtten op onze fouten. Wij begonnen nu met hoog druk zetten, maar we hadden afgesproken dat als we zouden merken dat Volendam de overhand kreeg, dan maar wat lager. En je ziet dat Volendam daar moeite mee heeft. En dat is ook gewoon moeilijk, dat heeft Ajax ook. Wij voerden nu op de juiste momenten de druk op, of met twee of met drie aanvallers – de ploeg volgde mij daarin – en pakten op de juiste momenten de bal af.”

Dat was ook bij de 0-1, waarbij de topscorer zelf goed voor Marco Tol kroop en de voorzet bij de eerste paal binnentikte. ,,Ik ben er altijd en Michael Breij speelde de bal ‘blind’, dat was er één uit het boekje.” Diezelfde Breij had eerder kans gehad (op de voeten van Joey Roggeveen) op de openingstreffer. Het spel golfde aanvankelijk in hoog tempo op en neer en Sonny Stevens maakte een fraaie poging van Franco Antonucci knap onschadelijk. Daarnaast waagde Samuele Mulattieri twee pogingen met het hoofd.

De van Inter gehuurde Italiaan dacht vervolgens alleen op Stevens af te gaan voor de 1-1, maar werd onterecht afgevlagd voor buitenspel. Niet veel later deed dat extra pijn, toen Breij een schot losliet en Roggeveen mistastte (0-2). Direct na rust dacht Volendam uit een corner de aansluitingstreffer (kopbal Marco Tol) te scoren, maar de scheidsrechter had een overtreding voorafgaand gezien. Vervolgens belandde een vrije trap van Derry John Murkin op de kruising (nadat Denso Kasius sterk was opgekomen en was gevloerd). Volendam had niet alleen pech, het was in balbezit en bij het verdedigen ook weer meerdere malen naïef en dat had Cambuur al eerder af kunnen straffen (Roggeveen redden ook twee keer sterk), totdat Micky van de Ven de bal verspeelde en Robert Mühren Breij bediende voor de 0-3, waarmee de wedstrijd definitief in het slot viel. Ook al kreeg Mulattieri nog de kans op een Volendamse goal.

,,Een dik verdiende overwinning voor Cambuur”, zei Marco Tol naderhand. ,,Robert zei het al ver in de tweede helft, dat ze precies hetzelfde deden als wij eerder in Leeuwarden deden. Wij maakten een aantal foutjes en daar maakten zij gretig gebruik van.” Ondertussen maakte de technische man van Cambuur, Foeke Booij, bekend dat Tol volgend jaar bij Cambuur speelt. ,,Ik heb nog nergens een krabbel gezet. Maar Cambuur is één van de geïnteresseerde clubs.”