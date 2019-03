FC Volendam met Petrusschool de wijk in

FC Volendam doet al jaren mee aan de Landelijke Opschoondag en dit jaar was ervoor gekozen om basisscholen te betrekken van de Opschoondag.

De groepen 7 en 8 van de Petrusschool gingen onder begeleiding van de volwassenen de buurten in rond en om de school om de straten en parken te ontdoen van veelal weggegooid plastic.

Binnen no time werden de volle plastic zakken getoond dus het werk werd niet voor niets gedaan. Het is natuurlijk de bedoeling dat een ieder zijn eigen afval in de daarvoor bestemde emmers of zakken doet, maar zolang dat niet gebeurt zal een Landelijke Opschoondag helaas nodig zijn.