FC Volendam pakt de periode

Er lijkt geen maat te staan op FC Volendam, dat vrijdagavond in eigen stadion voor prachtige taferelen zorgde, door op overtuigende wijze de tweede periodetitel binnen te slepen. De 4-1 zege op MVV betekende de achtste op rij en daarmee staat de ploeg van trainer Wim Jonk ook gedeeld derde in de Keuken Kampioen Divisie. Samen met De Graafschap, komende vrijdagavond de tegenstander in het Kras Stadion. ,,Ons positiespel is zo goed geworden. Voor de toeschouwers is het genieten, maar wij lopen zelf ook te genieten in het veld”, zei de uitstekend spelende Alex Plat na afloop.

Door Eddy Veerman

De Maastrichtse bezoekers, die een compacte verdediging op eigen helft neerzetten, hebben maar kort het gevoel gehad dat ze het Volendamse feestje mochten verstoren. Micky van de Ven speelde de bal op het half uur pardoes in Limburgse voeten en het schot van Joeri Schroijen (0-1) mocht er zijn, maar was wel sterk tegen alle verhoudingen in. De thuisploeg verscheen immers veelvuldig gevaarlijk voor het MVV-doel, maar Volendam was al vroeg in de wedstrijd dicht bij de 1-0, raakte naderhand de kruising, Jari Vlak zag zijn kopbal van de doellijn gehaald, Martijn Kaars werd afgevlagd voor buitenspel, mocht doorgaan van de scheidsrechter maar had dat niet in de gaten en rondde niet meer geconcentreerd af. Op de momenten dat Vlak aan het shirt werd getrokken en Derry John Murkin werd geduwd in het strafschopgebied, werd er niet gefloten. De beloning voor de aanvalsgolven kwam in de 36e minuut alsnog, toen Noah Fadiga prachtig de bal in de kruising krulde.

Het counterende MVV kreeg na rust nog één grote kans, maar Anthony van den Hurk mikte over. De wijze waarop Volendam tot nog drie doelpunten kwam, was op de vingers bij af te likken en dat waardeerden de toeschouwers. Bij de 2-1 was het één keer raken van Jari Vlak en Nick Doodeman, leverde Fadiga de voorzet af, welke door Martijn Kaars in twee instanties langs de MVV-keeper werd geschoten. Bij de 3-1 had Alex Plat, die daarvoor nog rakelings naast had gekopt, uitstekend oog voor de vrijstaande Vlak, die op zijn beurt de ingevallen Boy Deul vond. En de 4-1 was een oogstrelende aanval, van achteruit begonnen, met Gijs Smal, Murkin en uiteindelijk Franco Antonucci die de verre hoek vond.

FC Volendam: Nordin Bakker, Noah Fadiga, Kevin Visser, Micky van de Ven, Gijs Smal, Alex Plat, Nick Doodeman, Jari Vlak (85’ Marco Tol), Martijn Kaars (69’ Boy Deul), Francesco Antonucci, Derry John Murkin (81’ Ibrahim El Kadiri).