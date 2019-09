FC Volendam pakt in slotseconde de zege

Het Kras-stadion was vrijdag tijdens de kraker FC Volendam-NAC Breda goed gevuld. De Jaap Bond-tribune kleurde bijna helemaal geel/zwart van de 1.400 meegekomen NAC-supporters. Er heerste een top voetbalsfeertje.

FC Volendam was in de eerste helft beter als de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. Er waren voor beide ploegen echter weinig kansen. In de tweede helft startte NAC feller en kreeg zo enkele mogelijkheden. In de 64e minuut scoorde Finn Stokkers de 0-1. FC Volendam rechtte de rug en met nog meer inzet ging de ploeg van Wim Jonk op zoek naar de gelijkmaker.

In de 89e minuut kopte invaller Martijn Kaars via keeper Olij 1-1 binnen. In de slotseconden van de blessuretijd schoot Gijs Smal de 2-1 in de touwen. De spelers en supporters van FC Volendam gingen volledig uit hun dak na deze verdiende zege.