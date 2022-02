FC Volendam pakt lelijk maar belangrijk punt

Ondanks dat de ploeg van trainer Wim Jonk nauwelijks aan voetballen toekwam in Kerkrade, heeft FC Volendam een punt overgehouden aan de uitwedstrijd bij Roda JC: 1-1. Daardoor kwam de marge met de nummer drie ADO Den Haag op acht punten.

Door Eddy Veerman

De Limburgers toonden in de heenwedstrijd al dat zij een hoop in hun mars hebben, maar morsten onderweg ook punten. Dat overkwam FC Volendam veel minder, alleen weet de koploper van de eerste divisie sporadisch goed voetbal op de mat te leggen.

Tegen Roda JC hield Jonk Daryl van Mieghem voor het eerst buiten de basis en werd de Limburgse linkerflank aanvankelijk wat meer ruimte gelaten, om vervolgens druk te zetten op verdediger Jensen. Daardoor werd ook enkele keren de bal veroverd en daar ontstonden, nadat het begin voor Roda was geweest, wat mogelijkheden uit. Zo kreeg Bilal Ould-Chikh de bal voor zijn favoriete linker, maar raakte hij de bal vervolgens helemaal verkeerd. Dat overkwam ook Robert Mühren.

In de negende minuut kwam de nieuwe rechtsback Achraf Douiri goed voor zijn tegenstander en zocht meteen Mühren. Die wilde uithalen, maar beroerde de bal wederom deels, wat er wel voor zorgde dat die bal voor de voeten van de doorgelopen Douiri caramboleerde en die volleerde tegendraads en succesvol binnen: 0-1.

Roda had vooral de bal en liet Volendam niet opbouwen, maar als er momenten lagen met wat ruimte, waren de bezoekers aan de bal ontzettend slordig. Zo leverde aanvoerder Damon Mirani een bal in, waarbij de koploper goed weg kwam, toen Dean James in de weg lag bij de inzet van Emmers. Zeven minuten voor rust was er een kleine opleving aan Volendam-kant. Mühren onderschepte de bal precies op de middenlijn en probeerde van die grote afstand in één keer de voor zijn doel staande Rody de Boer te verschalken. De bal stuiterde niet ver naast het verlaten doel.

Na rust bleef Douiri in de kleedkamer en kwam Van Mieghem als rechtervleugelverdediger te spelen. Over het algemeen zat de normaal gesproken rechtsbuiten spelende dertiger een aantal keren er goed tussen, maar hij en Mirani hadden ook een keer ruzie met de bal, waarna Emmers de kans op de gelijkmaker kreeg en Filip Stankovic redding bracht.

Op het uur kwam onder meer Franco Antonucci binnen de lijnen bij Volendam, dat nauwelijks een fatsoenlijke aanval produceerde. En zichzelf lelijk in de voet schoot, toen invaller Samir Ben Sallam na een goede onderschepping besloot te gaan liggen en te blijven liggen. Roda voetbalde door, het spel viel even stil en toen voor een voorzet werd gekozen mocht Dylan Vente tussen twee Volendam-verdedigers – Benamar en James – ongehinderd fraai de verdiende 1-1 inkoppen.

Volendam was daarna wel vaker op de Limburgse helft te vinden en creëerde één echte mogelijkheid. Antonucci verzond een mooie pass richting Mühren, die de bal in het zijnet kopte.