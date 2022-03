FC Volendam pakt punt in laatste seconde bij ADO

Elk punt is er één in de situatie waarin FC Volendam zich bevindt. De ontlading was daarom ongekend groot toen Damon Mirani in de allerlaatste seconde – op aangeven van invaller Mike Eerdhuijzen – de gelijkmaker binnenkopte: 1-1. Daarmee werd een derde nederlaag in één week tijd op de valreep afgewend. Een goal die vooral voor de spirit van de ploeg van trainer Wim Jonk van grote waarde zou moeten zijn.

Door Eddy Veerman

Foto FC Volendam Fred Rotgans

Opnieuw kende Volendam een lijst van afwezigen. Gezien de broze mentale staat waarin het al verkeerde, was het de vraag hoe Volendam de twee tikken die het in een tijdsbestek van drie dagen kreeg zou verwerken? Op de dag voor de wedstrijd was trainer Wim Jonk ziek thuis. Assistent Matthias Kohler leidde de training, waarbij zichtbaar was dat diverse spelers in de groep het woord namen. Óf met elkaar spraken, zoals Robert Mühren en Franco Antonucci, die elkaar maar niet vonden de afgelopen wedstrijden. Een ochtend later bleek de trainer weer capabel, maar uitgerekend Volendams topscorer ziek. Mühren reisde wel mee met de ploeg en stond aanvankelijk als basisspeler op het wedstrijdformulier. Toch bleek hij niet in staat te beginnen en bleef hondsberoerd op de reservebank.

In tegenstelling tot de sof bij Emmen van maandag startten ook Gaetano Oristanio en Bilal Ould-Chikh op de bank, maar door het afhaken van Mühren begon Oristanio als valse spits. Jonk koos voor meer controlerende middenvelders en op linksback was het voor Joszua Vertrouwd als zeventienjarige zijn eerste basisplaats.

Het eerste doelgevaar was voor Volendam. Oristanio kwam een keer de zestien in en in de tiende minuut stak Dean James Walid Ould-Chikh ook de zestien binnen, maar diens aanname was onvoldoende waardoor het een corner werd. Daaruit waagde Oristanio het met een omhaal, maar die kon worden geneutraliseerd door de keeper. Aan de overkant zag Filip Stankovic een schot over zijn doel zeilen.

Halverwege de eerste helft toonden twee momenten aan hoe fragiel het vertrouwen is. Dean James speelde zonder enige druk Kevin Visser zodanig aan, dat de bal over de uitlijn rolde. En toen Walid Ould-Chikh even later uitstekend indribbelde, verzuimde hij de weglopende Antonucci in te spelen en hield de bal zo lang in bezit dat die werd afgepakt. Even later was hij doortastender en schoot met links net over.

ADO, dat ook niet bepaald overliep van zelfvertrouwen, kwam er in die fase niet uit. Opnieuw soleerde Ould-Chikh fraai tussen twee ADO-spelers, maar andermaal speelde hij de bal te laat af en was de mogelijkheid op een kans verkeken. Tien minuten later liep het gestroomlijnder en kwam de bal op achttien meter voor de rechter van Antonucci, maar diens poging werd geblokt.

Vijf minuten voor rust dacht Ould-Chikh nog eens een tegenstander te passeren, maar dat leidde balverlies in. Meteen werd Thomas Verheydt weggestoken, maar die kreeg zijn voet niet tegen de bal.

In de rust bleef Dean James achter en kwam John Hilton hem vervangen. Diens jeugdige collega aan de andere kant, Jozhua Vertrouwd leek in de tweede minuut sterk te verdedigen, verslikte zich in de bal en kreeg een tikje uitgedeeld. Scheidsrechter Manschot liet doorspelen en dat deed hij ook toen een seconde later Sem Steijn werd aangespeeld en bij het duel met Joshua Flint onderuit ging.

Aan de andere kant kwam Volendam het strafschopgebied in en stuiterde de bal voor de linker van Oristanio, maar diens uithaal ging hoog over. Wat gebrek aan overtuiging en vorm betekent, was daarna zichtbaar bij Oristanio, die randje buitenspel de bal mee mocht nemen maar – kansrijk - wachtte met afronden waardoor een ADO-verdediger kon ingrijpen. In de vijfde minuut waren de bezoekers het dichtst bij een doelpunt. Daryl van Mieghem kwam buitenom, wilde de bal voorgeven en via een Haags been en het been van doelman Damen caramboleerde de bal op de paal.

Balverlies van Antonucci leidde vervolgens een Haagse counter in, waarbij de poging van Steijn rakelings langs het doel van Stankovic zeilden. Op het uur stonden de linies bij Volendam te ver uit elkaar, dat resulteerde in een kans voor Steijn, wiens schot geblokt werd door de inglijdende Damon Mirani.

Zo ontwikkelde zich meer dreiging voor beide doelen. Bilal Ould-Chikh viel in voor Antonucci, ging er al snel op rechts vandoor, legde terug op Boy Deul en diens schot ging meters over. Dat gold ook voor het afstandsschot van Verheydt. In de zeventigste minuut kreeg Bilal Ould-Chikh, steeds uitgefloten door de Haagse aanhang, een prachtige kans om de 0-1 te maken. Bij een corner legde Mirani de bal klaar, waarna de knal van de invaller een centimeter langs de verkeerde kant van de paal zeilde.

Oristanio was ondertussen vervangen door Darius Johnson. Tien minuten voor het einde was het ADO dat de dreun weer uitdeelde. In stelling gebracht door Walid Ould-Chikh, die de bal in het strafschopgebied onderschepte, maar ongecontroleerd, waardoor de thuisploeg weer in balbezit kwam en Bourard de hoek kon uitzoeken en dat ook deed: 1-0.

Jonk bracht de lengte van Mike Eerdhuijzen in, alsmede Calvin Twigt. In de extra tijd werd het knotsgek en leek Volendam het geluk wel weer een keer te kunnen verleiden. Eerst ging de bal buiten bereik van Stankovic op de paal. Volendam kreeg daarna een corner, welke werd afgeslagen, maar Van Mieghem kon de bal weer inbrengen en vond Eerdhuijzen bij de paal. Die kopte de bal goed terug en de goed geposteerde Mirani kopte de 1-1 tegen de touwen. Waarna hij werd bedolven en toegezongen door alles wat FC Volendam was.