FC Volendam sluit 2021 als koploper af

De vreugde meteen na het laatste fluitsignaal was groot bij FC Volendam. Ook in de laatste wedstrijd van het kalenderjaar 2021 was het in de slotfase billenknijpen, maar zoals vaker dit seizoen werd de krappe overwinning over de streep getrokken: 2-3 bij Almere City. Waar precies een jaar geleden in de laatste wedstrijd voor Kerst uit bij NAC werd verloren en daarna meer punten werden ingeleverd, gaf de ploeg van trainer Wim Jonk dit keer de naaste belagers de boodschap dat het misschien wél broos is, maar dik genoeg om de rij van overwinningen en ongeslagen status door te trekken.

Door Eddy Veerman

Foto FC Volendam

,,Een vechtwedstrijdje”, voorspelde Wim Jonk al op weg naar het duel met de Almeerders, die enkele weken geleden vanwege de tegenvallende resultaten afscheid namen van Gertjan Verbeek. Voormalig Volendam-speler Tim Bakens trad aan als interim-coach, Almere pakte weer wat punten en de eerste wedstrijd van de nieuwe periode bood nieuwe kansen. Jonk kon bij Volendam geen beroep doen op de geblesseerde Dean James, Walid Ould-Chikh nam zijn plaats in. ,,Ik benader het als een finale”, zei Jonk. ,,In deze laatste wedstrijd voor de winterstop kun je een signaal afgeven naar je achtervolgers.”

Op het Almeerse gras was de eerste mogelijkheid echter voor de thuisclub. Volendam zette hoog druk, maar Almere City voetbalde zich daar al snel een keer onderuit en toen lag het open. Ould-Chikh kon het nog op tijd repareren. Dergelijke situaties deden zich nog twee keer voor. Ondertussen verloor Almere City routinier Ramon Leeuwin met een blessure. Het hoog drukken zetten in combinatie met de aanvalsdrang leverde daarna Volendams gevaar op. Hoewel de eerste kans voortkwam uit een mogelijkheid van Almere City, maar de bal werd onderschept en snel diep gespeeld op Daryl van Mieghem. Die zag de opkomende Ould-Chikh vrij staan: diens schot werd gekeerd, waarna Robert Mühren de rebound dacht te scoren, maar hij stond buitenspel.

Even later leverde een onderschepping een kans voor Mühren op, maar hij schoot op keeper Etemadi, wat daarna nog een keer gebeurde. Vervolgens brak Almere een keer uit en kwam de bal voor de voeten van Thijs van Leeuwen, die een tegenstander uitkapte maar daarna op de vuisten van doelman Filip Stankovic schoot. Vervolgens ging het in de 32e minuut alsnog mis zoals het twee jaar op diezelfde plek misging tegen Almere. Moeilijkheden bij een eigen uitgooi, doelman Stankovic die de bal verkeerd verzond en Duivesteijn kon profiteren: 1-0.

Die tik moest Volendam even verwerken. Vlak voor rust deed zich echter wel een kans voor op de gelijkmaker. Opnieuw werd de poging van Ould-Chihk deels verwerkt en benutte Mühren de herkansing, maar andermaal in buitenspelpositie. In de rust liet Jonk twee spelers in de kleedkamer. Kevin Visser en Josh Flint vervingen Calvin Twigt en Gaetano Oristanio. Volendam zette weer hoog druk, maar kreeg vanuit een Almeerse uitgooi op dezelfde positie als vóór rust bijna de 2-0 tegen. Tim Receveur zag doelman Stankovic echter tijdig ingrijpen. In de tegenstoot was het wel raak. De naar het middenveld opgeschoven Ould-Chikh verlegde het spel naar de rechterkant, waar Van Mieghem de bal in één keer voor gaf en Mühren fraai met zijn rechter afrondde.

Op het uur raakte Almere door de druk van Volendam in paniek en had Mühren door een interceptie een vrije doortocht, maar dit keer zocht de topscorer het doel met zijn linker veel te hoog, terwijl Etemadi in de andere hoek lag. Halverwege de tweede helft sloegen de bezoekers weer toe. Mühren pikte de bal aan de linkerkant op en zocht de ingeschoven Ould-Chikh. Die kapte de bal voor zijn linker en schoot van ruim buiten de zestien dit keer diagonaal over de grond raak: 1-2.

In de 72e minuut haalde Jonk Kaars naar de kant en bracht Ibrahim el Kadiri in. Vorige week had die als invaller thuis tegen Jong PSV al een snelle mooie goal en dat gebeurde nu zelfs bij zijn eerste balcontact. Met links nog wel: 1-3. Almere bleek echter nog niet geknakt. Na een dieptebal gleed Brian Plat wat door op de grasmat die soms een schaatsbaan leek, bleef Maarten Pouwels beter in balans en die loste een voorzet op Lance Duivesteijn. De schutter van Almere behield controle en draaide de bal heel mooi in de verste hoek. Daardoor maakte Volendam het zich tóch weer moeilijk, zoals het tegen Jong PSV ook 3-2 stond. Toen liet Volendam de Eindhovense ploeg het laatste kwartier niet meer over de eigen helft komen: tegen Almere bracht Denso Kasius zijn ploeg echter twee keer in de problemen, maar liep het met een sisser af. In de allerlaatste seconde werd het nog eens dreigend, maar gooide Stankovic zich met succes richting de bal