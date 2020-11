FC Volendam snijdt zichzelf lelijk in de vingers

,,Dit zijn dure puntjes. Twee keer winnen, dan hadden we De Graafschap gepakt en in de top drie gestaan, maar ik zei het van de week al: ‘let maar op, wij krijgen het lastig’”, zei centrale verdediger Marco Tol na deceptie (1-1) van FC Volendam tegen TOP Oss. Daarmee kwam een einde aan een recordreeks van de ploeg van trainer Wim Jonk, die levensgrote kansen kreeg om, ondanks een zwakke tweede helft, nog ruim te winnen.

Door Eddy Veerman

Na afloop was het stil in de Volendamse kleedkamer en één stem was duidelijk hoorbaar. ,,Als je zo’n tweede helft aflevert, dat is beneden alle niveau. Het eerste half uur speelden we goed, dominant. Als je dan niet de kansen benut, weet je dat bij een 1-0 stand de tegenstander iets anders gaat brengen. En daar moeten wij dan klaar voor zijn. En dát stelt me juist zo teleur, dat de spelers nog niet zo ver zijn dat ze situaties als deze herkennen en daar op in spelen”, zei Wim Jonk.

,,Als zij druk geven, dan moeten wij zo ver zijn dat we daar gemakkelijk onderuit komen. Of sneller tussen de linies doorspelen met positiespel, of af en toe het probleem verleggen en de bal eroverheen gooien en daar proberen de tweede bal te winnen. Wissel dat af. Maar het lezen van het spel is dus moeilijk. Toch kregen we nog héle grote kansen.”

Maar Volendam, waar Derry John Murkin en Brian Plat met blessure ontbraken, liet TOP Oss in leven. Al in de eerste helft, toen de Brabanders onder druk stonden, maar Franco Antonucci en Samuele Mulatierri niet met scherp schoten. De 1-0 (een prachtige vrije trap van de in de basis debuterende Dean James) liet daarom langer op zich wachten en vervolgens bood Martijn Kaars Nick Doodeman de gelegenheid op 2-0, maar die schoot over.

TOP Oss had één kans, maar Nordin Bakker onderscheidde zich met een uitstekende redding. ,,Vlak voor rust zag je al dat we in een te laag tempo speelden en de keeper steeds gingen inspelen, waardoor we TOP het gevoel gaven dat ze wat op konden schuiven”, zag Jonk. Meteen na rust maakten de bezoekers duidelijk dat ze hoog druk wilden zetten. Jonk: ,,We gaven de sleutel aan de tegenstander. En ik geef de sleutel niet graag weg.”

Teveel spelers gingen mét of zonder bal niet tot het uiterste en rekenden misschien op de kansen die altijd wel komen. Nu ook, maar doelpunten bleven uit. Hoe mooi de thuisclub ze ook kreeg, het zag er soms naïef uit. Mo Betti die zelf schoot, in plaats van Mulattieri te bedienen, Antonucci deed hetzelfde terwijl Kaars er beter voor stond en Mulattieri kreeg twee honderd procent-kansen, maar in tegenstelling tot de laatste doelpuntrijke anderhalve maand stokte het deze vrijdagavond.

En verdedigend was het in de tweede helft ook regelmatig naïef en allemaal niet honderd procent, bij de tegengoal van Van der Heijden was het een aaneenschakeling van dingen die mis gingen. Maar TOP Oss verdiende die goal wel. Jonk: ,,Als je zo speelt als wij deden, verdien je het niet te winnen.”

,,We hebben TOP Oss ook goed gemaakt”, zei Marco Tol naderhand. ,,We verloren in de tweede helft meer duels en lieten het geven van druk achterwege. Het was onsamenhangend. Er lagen ruimtes, maar aan de bal bleven we onder ons niveau. We hadden natuurlijk de 2-0 moeten maken. Gelukkig kunnen we het snel rechtzetten”, doelde de Volendammer op de uitwedstrijd van komende maandagavond bij Jong Ajax.