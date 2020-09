FC Volendam steelt de punten in slotminuut

De tegenvallende resultaten in de eerste drie wedstrijden hadden duidelijk zijn weerslag op het vertrouwen van FC Volendam, want het spel in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport viel op z’n zachtst gezegd niet mee. Maar uitgerekend in de minste wedstrijd tot nu toe sloop de ploeg van trainer Wim Jonk, door een doelpunt van Nick Doodeman, in de laatste minuut van de extra tijd, alsnog met een overwinning uit het diepe Brabant weg: 0-1.

Door Eddy Veerman

Het waren gestolen punten, ook al konden de bezoekers de beste kans van de wedstrijd overleggen. Net als Martijn Kaars een week eerder tegen Jong FC Utrecht schoot ook Zakkaria El Azzouzi de bal – alleen op de keeper afgaand – van te grote afstand en zeilde de bal hoog over. Die levensgrote kans was – ook al – in de laatste seconden, maar dan van de eerste helft.

In die eerste drie kwartier en ook het kwartier daarna, was Volendam misschien wel het meest aan de bal, maar het vertrouwde positiespel, de bekende patronen, het kwam niet tot uiting. Franco Antonucci maakte zich als spelbepaler vaak aanspeelbaar, maar kreeg de bal te weinig en als hij de bal wel kreeg, had ook de Belg minder dan gewoon een goede voortzetting. Twee van zijn schoten zeilden over, Boy Deul schoot hard naast en een vlammend schot van El Azzouzi belandde op de vuisten van de keeper.

Het waren zo’n beetje de magere wapenfeiten van Volendam, dat, zoals Jonk dat graag wél ziet, lang niet altijd de beste bal speelde en als het wel voor die optie koos, de bal niet best was. 72 uur na de zeperd tegen NEC (1-3) werd er mentaal en fysiek opnieuw wat gevraagd van nummer drie van afgelopen seizoen: ondanks het matige spel te blijven geloven in een goed resultaat.

Op het uur snakte Volendam naar adem, toen Helmond Sport wat druk zette. Spits Thomassen kopte een keer op het dak van het doel. Aan de overkant had El Azzouzi na een dieptebal van Alex Plat best wat ruimte, maar hij lobde snel en hoog over. Antonucci ging naar de kant en Mike Eerdhuijzen viel in voor de laatste tien minuten. De Volendammer bracht tempo in het spel en stond op de goede plaats toen Jordy Thomassen vlak voor tijd dreigend werd. In de tegenaanval dook Derry John Murkin er als verdediger op links overheen en bij zijn voorzet koos invaller Nick Doodeman positie bij de tweede paal. Hij werd daar vrij gelaten en scoorde koppend: 0-1.

FC Volendam: Nordin Bakker; Brian Plat, Alex Plat, Marco Tol, Derry John Murkin; Boy Deul, Jari Vlak, Franco Antonucci (Mike Eerdhuijzen); Zakkaria El Azzouzi, Martijn Kaars (Nick Doodeman), Ibrahim El Kadiri (Darius Johnson).