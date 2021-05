FC Volendam treft NAC Breda in play-offs

Door een 2-1 overwinning op Jong AZ is FC Volendam de competitie als zesde geëindigd en begint de ploeg van trainer Wim Jonk de play-offs komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen de nummer vijf, NAC Breda. Elke ronde gaat over één wedstrijd. Jonk ziet kansen: ,,We moeten ons positiespel blijven spelen en wij gaan daar ruimte krijgen.”

Door Eddy Veerman

De oefenmeester stuurde woensdagavond tegen Jong AZ een ploeg met wisselspelers als basiselftal het veld in. Van de spelers die afgelopen vrijdagavond aan de wedstrijd begonnen, verscheen alleen Calvin Twigt aan de start. Spelers als Boy Deul, Micky van de Ven, Martijn Kaars, Denso Kasius, Samuele Mulattieri en Derry John Murkin trainden ’s morgens en zaten niet eens bij de selectie. ,,Zo krijgen alle spelers voldoende rust én speelminuten”, aldus Jonk, die bijvoorbeeld de vorig seizoen van de RKAV Onder 17 overgekomen Milan de Haan op de bank had zitten.

De thuisploeg begon fris aan de wedstrijd en met name de zestienjarige Lequincio Zeefuik en de Griek Giannis Iaoutroudis lieten enkele technische hoogstandjes zien. AZ kreeg de beste kans, maar Margaret schoot in uitstekende positie tegen de paal. Aan de overkant had Zeefuik zijn debuut in de basis met een goal kunnen belonen, maar op slag van rust kopte hij van dichtbij net naast.

De lange aanvaller bleef nog seconden lang na het laatste fluitsignaal van de eerste helft op het veld staan, teleurgesteld dat hij zijn kans niet had benut. In de tweede helft schoof Jim Beers, die ook zijn debuut in de basis maakte, naar de spitspositie. Onder meer Alex Plat, terug van corona, viel meteen in. De middenvelder maakte een slippertje en moest doelman Barry Lauwers dankbaar zijn dat hij een Alkmaarse treffer voorkwam.

De FC zou vervolgens op voorsprong komen via Zakaria El Azzouzi, maar AZ kon daarna ook tegenscoren. Er werden nog wat wissels doorgevoerd bij Volendam en zo kwam ook Franco Antonucci binnen de lijnen. De creatieve middenvelder, die ook enige tijd geteisterd werd door corona, draaide de bal uit een vrije trap uitstekend in en Jim Beers was in die ruimte gedoken. ,,’Deze kan nog wel eens op mijn kop vallen’, dacht ik, dus ik had zoiets van kom op, kom op… Toen ik richting de eerste paal ging en die bal kwam, dacht ik meteen ‘korte hoek’ en voelde ik ook van ‘die hangt’. En daarna was er een enorme ontlading. Mijn eerste goal in het eerste van Volendam”, aldus Beers, die onlangs zijn eerste speelminuten maakte, nadat hij ruim anderhalf jaar uit de roulatie was.

Antonucci maakte daarna bijna de 3-1, maar zijn poging met een fraaie curve eindigde op de paal. Uiteindelijk moest Barry Lauwers zich nogmaals voor een Alkmaars schot werpen, om zo de gelijkmaker te voorkomen. Beers: ,,Het was in de eerste helft pittig, ik moest veel meters maken. Soms maakten we de ruimtes te groot, maar ik hield het vol en het ging lekker. Dit was een ploeg met spelers die normaal gesproken op de bank zitten en dan wil je jezelf graag laten zien. Dat zag je terug in ons spel.”

FC Volendam: Barry Lauwers; Mohamed Betti, Marco Tol (68' Brian Plat), Mike Eerdhuijzen, Dean James; Calvin Twigt (68' Francesco Antonucci), Giannis Iatroudis, Jim Beers, Samir Ben Sallam (46' Alex Plat), Zakaria El Azzouzi (81' Dyllandro Panka); Lequincio Zeefuik (46' Joey Antonioli).

Jong AZ: Sem Westerveld; Robin Lathouwers (82' Rik Regeling), Joey Jacobs, Tijs Velthuis, Fons Gemmel (88' Quinten Dekkers); Richonell Margaret (67' Ernest Poku), Peer Koopmeiners, Bram Franken (67' Richard Sedláček); Zico Buurmeester; Fedde de Jong (83' Des Kunst), Yusuf Barasi.