FC Volendam uitermate effectief bij Telstar

FC Volendam heeft zijn status van meest scorende ploeg in de eerste divisie verstevigd. In de Noordhollandse derby met Telstar won de ploeg van trainer Wim Jonk met 1-5. Daarmee blijft de FC het team met het minste aantal verliespunten.

Door Eddy Veerman



In het kader van homo-acceptatie speelden beide clubs in een speciaal ontworpen regenboogshirt. De eerste helft in Velsen-Zuid kende twee gezichten. Niet de bezoekers maar de thuisclub begon energiek aan het duel. Toen Brian Plat een situatie niet goed inschatte, kon Fernandes uithalen. Na zijn rode kaart en blessure stond de Inter Milaan-huurling Filip Stankovic voor het eerst weer tussen de palen en hij tikte de bal tegen de lat. In de twaalfde minuut tastte hij echter mis bij een corner en kopte Aktas de verdiende openingstreffer binnen.

Enkele minuten later lag de gelijkmaker al in het netje en dat luidde een kentering in. Denso Kasius zocht vanaf de zijkant Daryl van Mieghem en na diens hakballetje kwam Boy Deul met een overstapje, waardoor Ibrahim el Kadiri vrij stond: 1-1. De tweede goal, weer enkele minuten later, had een buitenspelluchtje, maar Robert Mühren mocht na het inspelen van Deul en de subtiele touché van Van Mieghem de (verre) hoek uitzoeken en dat lukte.

Volendam was uiterst efficiënt, want toen Van Mieghem versnelde, een steekbal probeerde maar die bal zelf weer stuiterend meekreeg, haalde hij uit en dat was de doelman te machtig: 1-3. Vervolgens lanceerde Mühren zichzelf, bleek niet te achterhalen en schoot opnieuw tegendraads in. Daarna leek Van Mieghem voor de 1-5 op doel af te gaan, maar de scheidsrechter floot af na een botsing en beoordeelde daarmee die situatie (en de gele kaart van Calvin Twigt) verkeerd. In die laatste fase tot aan de rust ontsnapte Volendam nog aan een tegengoal, door een redding van Stankovic en dat Fernandes een keer naast schoot.

Op het kwartier in de tweede helft voerde Wim Jonk drie wissels door, mede met het oog op het dubbele programma (mandag komt NAC Breda naar Volendam). Spits Mühren ging naar de kant (voor hem kwam Jim Beers) en dat gold ook voor Dean James (John Hilton kwam) en Twigt (Gaetano Oristanio was zijn vervanger). Zo kon het ook voor Beers een mooie avond worden. Want koud in het veld trok hij bij een corner van Van Mieghem naar de eerste paal en verlengde de bal doeltreffend met het hoofd: 1-5. Telstar deed nog wel van zich spreken, maar Stankovic redde andermaal en voormalig Volendam-speler Gyliano van Velzen mikte de bal als invaller rakelings naast. De beste kans was voor Glynor Plet, die Damon Mirani het nakijken gaf maar vervolgens naast schoot.