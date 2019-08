FC Volendam verdiende meer tegen Helmond Sport

Vrijdag was de aftrap van de Keuken Kampioen Divisie. FC Volendam moest uit tegen Helmond Sport. Veel supporters waren meegereisd om de ploeg van Wim Jonk aan te moedigen. FC Volendam was het eerste half uur beter en kreeg wat kansjes.

Helmond Sport startte verdedigend en loerde op de counter. De ruststand was 0-0. Na de thee kwamen de Brabanders flitsend uit de startblokken. Uit een voorzet kopte Dean Koolhof de 1-0 binnen voor Helmond Sport. FC Volendam kreeg goede kansen.

In de 81e minuut kreeg Volendam na een handsbal een penalty. Deze werd ingeschoten door Zakaria el Azzouzi, maar de bal ketste terug en uit de rebound scoorde Jari Vlak de gelijkmaker. In de slotseconden verdween een schot van Joey Veerman op het aluminium. FC Volendam had meer verdiend maar het bleef 1-1.