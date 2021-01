FC Volendam verslaat opnieuw koploper Cambuur

Zoals FC Volendam een jaar geleden na de winterstop Cambuur als koploper in Friesland klopte (1-2), zo slaagde het vrijdagavond wéér in die uitdaging: 0-1. Samuele Mulattieri, de huurling van Inter Milaan, bewees dat hij op jonge leeftijd in staat is niet te blijven hangen in de teleurstelling van een rits gemiste kansen: vlak voor tijd maakte hij de winnende goal, nadat hij in de vijfde minuut een opgelegde kans tegen de buitenkant van de paal mikte. ,,De trainer zei in de rust dat ik geconcentreerd moest blijven tot het einde, dat er nóg een moment, een kans, zou komen. Dat gebeurde”, zei de Italiaan na afloop.

Door Eddy Veerman

Cambuur en niet scoren, dat was dit seizoen nog maar één keer voor gekomen, op 11 september thuis tegen Go Ahead (0-2). De titelkandidaat uit Leeuwarden heeft met dorpsgenoot Robert Mühren net als vorig seizoen de beste schutter in de spits (achttien uit achttien), maar net als een jaar geleden kwam hij ook deze keer tegen zijn oude club en dorpsgenoten niet tot scoren. Slechts twee momenten kon hij zelf gevaarlijk worden en doorgaans is het dan raak. In de eerste helft stuitte hij op de combinatie van doelman Joey Roggeveen en Marco Tol en een kwartier voor tijd was hij helemaal los, maar eindigde zijn inzet op de paal. ,,Ik wilde de bal stiften, maar die gleed door, dus dat ging niet meer. Hij paste kennelijk niet meer tussen paal en keeper”, kon de Volendammer na afloop nog glimlachen. ,,Anders was het 1-0 geworden, want het gevoel overheerste gaandeweg dat wie zou scoren, ook zou winnen. Het was in ieder geval een leuke wedstrijd voor de kijker en tevens een zware wedstrijd, alle spelers voelden dat.”

Op de wat gladde kunstgrasmat ontbraken twee middenvelder bij FC Volendam, waar Brian Plat startte in plaats van Mo Betti. Franco Antonucci is nog niet wedstrijdfit en Jari Vlak, die donderdagmorgen nog in de basis leek te gaan starten, ging in op een aanbod van FC Emmen, om bij die eredivisieclub voor tweeënhalf jaar te tekenen. Zodoende startte Samir Ben Sallam in de basis, terwijl Zakkaria el Azzouzi als linksbuiten begon (Martijn Kaars kon ook niet starten). Ook na de uitgelezen kans van Mulattieri bleek dat FC Volendam een goed strijdplan had tegen de thuisploeg. ,,Ze konden daardoor moeilijk openingen vinden”, zag trainer Wim Jonk. ,,En wij lieten ook aan de bal zien waartoe we in staat zijn.”

Na de zeperd tegen MVV (0-1) hield Jonk zijn ploeg mede voor dat zij vaker in de zestien van de tegenstander moet komen. Dat lukte tegen de koploper een aantal keren. Boy Deul werd na een prachtige één-twee met Alex Plat licht in de rug geduwd, maar kreeg geen penalty. En na een fraaie dieptebal van Marco Tol nam de uitstekend spelende Deul de bal aan, maar zat er net een Cambuur-voet tussen. Drie schoten van Nick Doodeman – waarvan hij er één eerder had moeten nemen in plaats van een aanname, na een wervelende solo van de teruggekeerde Derry John Murkin – smoorden en Mulattieri speelde na een indrukwekkende actie een te voorspelbare bal op Deul. El Azzouzi kreeg nog een kopkans en een uithaal van Deul ging rakelings naast.

Aan de andere kant legde Mühren een keer subliem terug op Jacobs, maar die raakte de bal niet goed. Het bleef een boeiende – open – wedstrijd en die kreeg in de 88e minuut tóch nog een winnaar. Zoals vaker de laatste tijd viel Mike Eerdhuijzen in en schoof Micky van de Ven door naar de linksback-plaats. Van de Ven had een strakke schuiver richting de op snelheid liggende invaller Ibrahim el Kadiri en toen die de pass verzond, maakte Mulattieri een voorbeweging waarmee hij Cambuur-verdediger Sambissa te kijk zette. ,,Tuurlijk was ik vorige week boos na de twee gemiste kansen tegen MVV, maar daarna moet je het uit je hoofd verwijderen, anders kun je als spits niet verder. Dat was hier ook zo na die eerste kans, want die had ik gewoon moeten maken. Maar er kwam gelukkig nog een moment: na de aanname bleef de bal dicht bij me, waardoor ik kon afronden”, zei de Italiaan later met glunderende ogen. Voormalig Volendam-doelman Sonny Stevens kon hem niet afstoppen, waardoor de FC tóch weer wat punten inliep op de top-twee.

,,We hebben Cambuur vanaf het begin het gevoel gegeven dat wij er écht waren en zij het niet gemakkelijk zouden krijgen. Het was een terechte overwinning”, vond Wim Jonk.

Cambuur Leeuwarden: Sonny Stevens; Doke Schmidt, Calvin Mac-Intosch (89' Delano Ladan), Joris Kramer, David Sambissa; Mitchell Paulissen, Mees Hoedemakers, Jamie Jacobs; Giovanni Korte (68' Jarchinio Antonia), Robert Mühren, Issa Kallon (85' Michael Breij).

FC Volendam: Joey Roggeveen; Brian Plat, Marco Tol, Micky van de Ven, Dean James (46' Derry John Murkin); Samir Ben Sallam (79' Mike Eerdhuijzen), Boy Deul, Alex Plat; Nick Doodeman (85' Nick Doodeman), Samuele Mulattieri, Zakaria El Azzouzi (71' Ibrahim El Kadiri).

Foto: Matchwinnaar Samuele Mulattieri foto FC Volendam