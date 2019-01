FC Volendam verspeelt in acht minuten tijd de wedstrijd

FC Volendam ging voortvarend van start vrijdagavond in het Kras-stadion. Al in de eerste minuut opende Nick Doodeman de score. Uit een pass van Anthony Berenstein schoot de aanvaller onberispelijk de bal in de touwen achter doelman Ruud Swinkels van FC Eindhoven. Voor rust kreeg FC Volendam nog enkele goede kansen.

O.a. Cas Peters was twee keer in kansrijke positie. Vlak voor de pauze kreeg Nick Doodeman nog een grote kans, maar de bal ging naast het doel. In de tweede helft werd het een totaal andere wedstrijd. FC Volendam was de kluts helemaal kwijt. In 8 minuten tijd scoorden de Eindhovenaren drie keer na knullig verdedigen. FC Volendam was niet bij machte om nog tot scoren te komen en leed zodoende een terechte nederlaag.