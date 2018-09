FC Volendam verspeelt onnodig punten tegen Jong AZ

FC Volendam speelde vrijdag een goede partij voetbal tegen Jong AZ. Er was een droomstart want al in de 3e minuut kwam de ploeg van Misha Salden op voorsprong. Robin Schouten zette de bal goed voor en Teije ten Den kon gemakkelijk de bal intikken. FC Volendam was sterker als Jong AZ en kreeg enkele grote kansen die gemist werden of doelman Jasper Schendelaar van de Alkmaarders was een sta in de weg. Zo werd de ruststand 1-0.

Na de pauze bleef FC Volendam doorgaan met kansen missen. En dan valt de goal aan de andere kans. Uit een vrije trap van Gino Dekker schoot Ferdy Duif in de 83e minuut de 1-1 in de touwen. De nieuwe aanwinst Cas Peter en Enzoo Stroo als extra spits werden ingezet, maar zij werden goed afgestopt door de defensie van Jong AZ. In de slotfase kreeg Nick Doodeman nog een vrije kans maar hij schoot hoog over. Zo verspeelde FC Volendam een dik verdiende zege.