FC Volendam voelt zich bestolen

Wat een zonnige zaterdagmiddag leek te worden voor FC Volendam, eindigde in een behoorlijke deceptie, thuis tegen een goed voor de dag komend Roda JC. De gemoederen raakten zelfs verhit en de thuisploeg voelde zich bestolen. Door de discutabele gelijkmaker bleek de ploeg van trainer Wim Jonk een periode lang geknakt en ging het van 2-0 naar 2-4. In het laatste kwartier was er wel de ‘fighting spirit’ en werd het nog bijna gelijk: 3-4.

Door Eddy Veerman

Bij FC Volendam had men geen goed woord over voor de scheidsrechter en vierde man. Halverwege de tweede helft, bij een 2-1 stand, ontstond er botsing halverwege de Volendamse helft, tussen Samuele Mulattieri en Ali Messaoud. De Volendamse Italiaan kon na een behandeling toch niet verder, vanwege problemen met het gebit. Terwijl Mulattieri het veld verliet, maakte de staf twee wissels gereed om in te vallen. De vierde man was ingeseind, maar wachtte niet en liet de scheidsrechter het spel hervatten met een vrije trap. ,,Dat alleen al klopte niet, want het ging om een ongelukkige botsing, dus dat had met een zogeheten ‘hoogtebal’ opgelost moeten worden”, zei een woedende Wim Jonk naderhand. ,,Maar ook zien dat wij twee wissels klaar hebben staan en dan het spel hervatten. Om achteraf te zeggen dat ‘FC Volendam zijn spullen niet op orde had’. Dat kan gewoon niet. En weer heeft zo’n beslissing van de scheidsrechter gevolgen voor ons”, doelde Jonk op de 2-2 die uit de toegekende vrije trap viel.

Waarbij aangetekend moest worden dat de wijze waarop zijn ploeg daarbij verdedigde, typerend was voor hoe zij zich daags na de knappe overwinning bij Almere City manifesteerde. Veel te passief. ,,We lieten het ons gebeuren. We leken in de eerste tien minuten verrast toen Roda hoog druk zette, maar dat kwam ook omdat we de bal te snel verloren en dan geef je hen vertrouwen.”

De thuisploeg ontsnapte meerdere malen aan een tegentreffer en kwam tegen de verhouding, in minuut 18 en 19, op een 2-0 voorsprong. Mulattieri scoorde bij de eerste goal prachtig uit een assist van Franco Antonucci en stond binnen de minuut weer op de goede plek. Even later had hij zelfs een grote kans op een hele snelle hattrick, maar hij probeerde met zijn rechter af te ronden – wellicht had met zijn linker beter geweest – en zag de bal rakelings naast rollen.

Roda had toen al de lat geraakt en mooie kansen onbenut gelaten, totdat het vlak voor rust de gelegenheid tot de aansluitingstreffer onbedoeld kreeg aangeboden door doelman Joey Roggeveen, die de bal bij een corner losliet. Pflücke schoot binnen. Net als in de eerste helft had Volendam ook daarna lange fases dat het weinig tot niets van de patronen liet zien waarvoor ze zo door tegenstanders worden gevreesd. De jonge ploeg vertoont grillen en is – zo blijkt tijdens de vier wedstrijden in twaalf dagen tijd – mentaal en conditioneel niet in staat om steeds een hoog niveau aan te tikken. ,,Het gaat er om dat je met alles wat je doet die concentratie en focus vasthoudt. Dat lukt dus niet continue”, concludeerde Jonk. Het hielp uiteraard niet mee dat Boy Deul en Mulattieri al vroegtijdig met letsel uitvielen.

Zoals zo vaak bleek ook dat aan de kant van de meer ervaren tegenstander veel meer gecoacht werd onderling. Bij Volendam kwamen de woorden pas na tegendoelpunten, maar die hadden dan een verwijtende toon. Dat gebeurde ook bij de gemakkelijk weggegeven 2-3 en 2-4, wat de bezoekers overigens ook echt door haar goede spel afdwongen.

,,Wat dan wel positief is, is dat er in het laatste kwartier wel met gif wordt gespeeld”, zocht en vond Wim Jonk na afloop een aanknopingspunt. Via Zakaria El Azzouzi werd het 3-4 en daarna had Volendam nog tijd. Uiteindelijk kwam die ene kans nog wel, maar Antonucci had niet de gewenste scherpte in de afronding.

FC Volendam: Joey Roggeveen, Mohamed Betti, Micky van de Ven (C), Marco Tol, Derry John Murkin, Alex Plat (81’ Calvin Twigt), Boy Deul (45’ Samir Ben Sallam), Franco Antonucci, Zakaria El Azzouzi, Samuele Mulattieri (67’ Martijn Kaars) en Ibrahim El Kadiri (67’ Dean James).

Roda JC: Jan Hoekstra, Stefano Marzo, Kees Luijckx (C), Danny Bakker, Amir Absalem, Robert Klaasen, Ali Messaoud (67’ Fabian Serrarens), Benjamin Bouchouari, Thijmen Goppel, Dylan Vente (76’ Niek Vossebelt) en Patrick Pflücke.