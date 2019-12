FC Volendam: weer stap dichter bij periode

In de oude stijl was-ie binnen geweest, maar in de nieuwe competitie-opzet gaat de tweede periode over tien wedstrijden, dus moet FC Volendam volgende week vrijdagavond thuis tegen MVV proberen voor de achtste opeenvolgende keer te winnen. Na de overtuigende 1-4 zege bij FC Eindhoven is het Cambuur van Robert Mühren de enige overgebleven concurrent, aangezien Jong Ajax een eventuele periodetitel zal moeten overdragen. Cambuur en Jong Ajax treffen elkaar vrijdag in Leeuwarden.

Door Eddy Veerman

,,Stap voor stap”, bleef trainer Wim Jonk herhalen toen hem de felicitaties ten deel vielen na de eclatante overwinning in Brabant. Daar waar de bezoekers met Francesco Antonucci in de basis begonnen en zoals het een week eerder eindigde speelde Kevin Visser als centrale verdediger, wat ten koste ging van Marco Tol.

Aangemoedigd door honderden meegereisde supporters begon Volendam veel fouten te maken bij de inspeelpasses. ,,Het was slordig, terwijl je merkte dat Eindhoven simpel uiteen te spelen was”, zag Jonk. De thuisploeg dreigde in de openingsfase één keer gevaarlijk te worden, maar Jari Vlak voorkwam een doelpoging. Op het kwartier sloeg Volendam bij de eerste de beste kans toe. Antonucci stak de opkomende Gijs Smal fraai weg en de afronding van de linksback was ook spatzuiver, in de verre hoek. Vervolgens bleef het mogelijkheden regenen, maar Micky van de Ven zag Antonucci niet vrij staan en schoot zelf uit een corner rakelings over.

Halverwege de eerste helft werd het 0-2, toen Vlak Derry John Murkin wegzond en dan staat er altijd iemand randje zestien klaar, zoals dit keer voor Gijs Smal gold. En weer was het raak. Na een half uur leek de 0-3 in de maak, maar op aangeven van Nick Doodeman lukte het Murkin niet op twee meter van de lege goal de bal gecontroleerd binnen te werken. Omdat het karwei niet vroegtijdig werd afgemaakt, bleef Eindhoven hoop op beter koesteren en kreeg het op slag van rust door Volendams balverlies een schietkans, maar Van de Ven zette op tijd een sliding in.

Al snel na rust was het beslist. Met wat geluk kwam de bal bij Doodeman, die deze keer wel de trekker overhaalde en diagonaal raak schoot. Via Alex Plat en Doodeman zocht Jari Vlak een doelpunt, maar doelman Swinkels redde. Antonucci ging na een fantastische individuele actie voor eigen succes en zag z’n stiftbal over gaan. Vervolgens mocht Boy Deul zijn rentree maken en hij stond aan de basis van de 0-4. Hij draaide weg van zijn tegenstander, vond Vlak en die tikte de bal door op Antonucci. De Belg liet van buiten de zestien Swinkels kansloos. Met goede onderbrekingen en snel combinatiespel sneed Volendam er nog een paar keer doorheen, maar van een vijfde treffer kwam het niet. Nordin Bakker, die eerder twee keer goed redde, moest in de slotminuut wel een keer capituleren.

,,Je voelt gewoon al weken tijdens de wedstrijd: deze gaan we niet verliezen. We spelen met veel zelfvertrouwen. Het eerste kwartier was niet goed van onze kant, maar je krijgt twee kansen en het is ‘hup, goal’. Het loopt gewoon lekker en voor mij is het heerlijk voetballen met Micky van de Ven naast je en een speler als Antonucci voor je. We winnen gewoon zeven keer op rij, dat is niet niks”, glunderde Gijs Smal na afloop.

Stand aan kop tweede periode:

1. FC Volendam 9 7 1 1 22 19-11

2. SC Cambuur 9 6 3 0 21 21- 7

3. NEC 9 5 2 2 17 12- 6

4. Jong Ajax 8 5 1 2 16 21-12

Foto: Net als tegen NEC blijft Volendam ook uit tegen FC Eindhoven juichen.